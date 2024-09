Friggitrice ad aria XXL a metà prezzo: va comprata subito

Fonte foto: Amazon

Creata per esaudire ogni tuo desiderio (tra i fornelli). No, non ci riferiamo alla leggendaria lampada di Aladino ma, molto più semplicemente, a una delle friggitrici ad aria più avanzate e semplici da utilizzare oggi disponibili in commercio. La Russell Hobbs XXL è l’ideale se stai cercando un valido supporto tra i fornelli per velocizzare la preparazione di pranzi e cene e farti risparmiare tempo prezioso.

Dotata di un ampio cestello (il suffisso XXL del nome è tutt’altro che casuale), la friggitrice dello storico marchio britannico mette a disposizione funzionalità e strumenti ottimizzati per rendere la tua vita più semplice. Ci sono programmi di cottura preimpostati; un pannello di controllo semplificato e tante altre piccole funzionalità che ti consentiranno di preparare pietanze gustose e salutari per la tua famiglia e i tuoi amici. E grazie allo sconto top che trovi oggi su Amazon, il risparmio è garantito: è tra le migliori offerte che potrai trovare oggi.

Sconto esagerato sulla friggitrice senza olio XXL: offerta e prezzo finale

Una vera e propria pepita d’oro in una miriade di offerte più o meno convenienti. Come accennato poco più sopra, l’offerta sulla friggitrice ad aria Russell Hobbs è tra le migliori che trovi oggi su Amazon e non è troppo difficile capire il perché.

Il piccolo elettrodomestico (compatto sì, ma con un cestello decisamente capiente) può essere acquistato con uno sconto del 50%: il prezzo è dimezzato e risparmi decine di euro. Comprandola adesso, la friggitrice ad aria XXL ti costa 99,90 euro con un risparmio di ben 100 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Russell Hobbs friggitrice ad ariare XXL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Cucinare tutto quello che vuoi, con il minimo sforzo e in pochissimo tempo non sarà più un problema. Con la friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL potrai infatti preparare pietanze per tutta la famiglia o per i tuoi amici e conoscenti in men che non si dica.

L’ampio cestello da 5,5 litri, infatti, consente di preparare piatti di ogni genere per gruppi fino a 6 persone. Potrai facilmente cuocere dalle fritture alle grigliate, passando per arrosti, lievitati e altre leccornie. Tutto ciò che devi fare è inserire gli ingredienti nel cestello, scegliere uno dei 7 programmi di cottura preimpostati e attendere: al resto penserà la friggitrice senza olio in offerta su Amazon.

In alternativa, l’intuitivo pannello di controllo posto nella parte centrale della friggitrice ti permette di impostare manualmente sia la temperatura (fino a 260° C, un valore più elevato rispetto a quello della media delle altre friggitrici ad aria) sia la durata. In questo modo potrai avere pietanze cotte esattamente come piacciono a te.

Una volta finito di mangiare, poi, non dovrai preoccuparti di passare minuti e minuti di fronte al lavello: ti basteranno pochi secondi per eliminare eventuali residui dal cestello.

