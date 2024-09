Friggitrice ad aria Philips a prezzo stracciato: ti costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Preparare ottime fritture, grigliate succulente e arrosti eccezionali non è mai stato così facile come ora. Merito di friggitrici ad aria come la Philips AirFryer Serie 3000 che, con i loro diversi programmi di cottura, permettono di prepare pietanze gustose e sane senza troppa fatica.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il piccolo elettrodomestico dello storico marchio olandese, tra le migliori offerte di oggi su Amazon, è un vero e proprio portento della cucina. Dotato di una tecnologia di cottura esclusiva, permette di preparare una grandissima varietà di piatti in poco tempo e senza avere particolari doti culinarie. Non solo fritto sano, dunque, ma anche verdure e pesce grigliati, carni arrosto e addirittura dolci e lievitati. Insomma, una sorta di aiuto cuoco sempre pronto a darti una mano tra i fornelli. E grazie alla promozione garantita oggi dal colosso del commercio elettronico, è più conveniente che mai: risparmi decine di euro e la paghi pochissimo.

Philips Airfryer Serie 3000

Sconto esagerato per la friggitrice senza olio Philips: offerta e prezzo finale

Una promozione senza precedenti, quella garantita oggi da Amazon sulla friggitrice ad aria dello storico marchio olandese. La Philips Airfryer 3000 è disponibile con uno sconto del 49% al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola adesso la paghi solo 89,99 euro anziché 174,99 euro: il risparmio sfiora i 90 euro.

Philips Airfryer Serie 3000

Philips Airfryer Serie 3000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un elettrodomestico completo e versatile, pronto ad assecondare ogni tua esigenza (e fantasia) tra i fornelli. Con i suoi 7 programmi di cottura preimpostati, infatti, potrai preparare fritture salutari, grigliate saporite e arrosti succulenti in men che non si dica. Tutto quello che dovrai fare sarà condire gli ingredienti – con pochissimo olio, ovviamente – metterli nell’ampio cestello e aspettare qualche decina di minuti. Al resto penserà la Airfryer Serie 3000.

La friggitrice ad aria di Philips, infatti, sfrutta la tecnologia Rapid Air per pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno. Questa esclusiva tecnologia di cottura si basa su un flusso d’aria caldo che circola costantemente nel cestello "a stella marina", così da avvolgere gli ingredienti e assicurare una cottura omogenea e veloce.

L’ampio cestello da 4,1 litri, poi, permette di preparare piatti per tutta la famiglia o per gruppi di amici senza preoccupazioni in un’unica occasione. Lo spazio, infatti, è più che sufficiente per ospitare ingredienti per tutti.

E se non sai cosa preparare, nessuna preoccupazione. Dall’app per smartphone potrai accedere a centinaia e centinaia di ricette di ogni genere, con passaggi spiegati in maniera dettagliata e minuziosa. Così, anche se le tue doti tra i fornelli non sono eccellenti, potrai comunque preparare delle pietanze da leccarsi i baffi.

Philips Airfryer Serie 3000