Prezzo crollato per la friggitrice ad aria Ariete: la paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Preparare piatti di ogni genere (dai fritti agli arrosti passando per i dolci) senza troppa fatica e in una frazione del tempo che impieghiamo solitamente. No, non è merito di una brigata di cucina alle nostre dirette dipendenze, ma della friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Oven.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Piccolo portento della cucina (definirla solamente "friggitrice ad aria" è decisamente riduttivo, come vedremo più avanti), questo elettrodomestico dello storico marchio italiano ti permette di toglierti gli sfizi più disparati tra i fornelli. Potrai preparare fritti sani e gustosi, arrosti e grigliate, dolci e decine di altre ricette senza dover sporcare il piano cottura e decine di padelle, pentole e utensili.

Il tutto a un prezzo a dir poco imbattibile. Grazie all’offerta top garantita oggi da Amazon, la Ariete Airy Fryer Oven è a un prezzo piccolissimo: risparmi decine di euro sul listino e fai un vero affare.

Ariete Airy Fryer Oven

Sconto esagerato per la friggitrice ad aria Ariete: offerta e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. La friggitrice ad aria dello storico marchio italiano può essere acquistata al prezzo più basso di sempre grazie a una promozione che non trova precedenti, su Amazon.

La Ariete Airy Fryer Oven è disponibile con uno sconto del 44% e costa solamente 78 euro. Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore, il risparmio è notevole: la friggitrice ad aria ti costa quasi 65 euro in meno.

Ariete Airy Fryer Oven

Ariete Airy Fryer Oven scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatilità e facilità di utilizzo. Con la Airy Fryer Oven di Ariete non dovrai più preoccuparti del tempo a disposizione o della capienza del cestello: potrai preparare pranzi e cene anche per molte persone in una manciata di minuti. Con la sicurezza che le pietanze saranno sempre croccanti all’esterno e succulente all’interno.

Dotata di un intuitivo pannello di gestione, la friggitrice ad aria del marchio italiano mette a disposizione 8 diversi programma di cottura automatizzati: ti basterà sceglierne uno per avere un pollo arrosto degno della tua rosticceria di fiducia, verdure perfettamente frigliate o patatine fritte gustose e salutari. Non solo: grazie al programma ad hoc per i dolci, potrai preparare deliziosi dessert in appena 15 minuti.

All’interno dell’ampio cestello da 11 litri, poi, potrai preparare tutte le pietanze che preferisci. Grazie agli accessori in dotazione, potrai anche utilizzarlo a mo’ di girarrosto per preparare ottimi arrosti. Oppure sfruttare tutto lo spazio a disposizione per preparare più pietanze in contemporanea senza che il gusto ne risenta.

E al termine della cena potrai mettere tutte le parti mobili all’interno della lavastoviglie, senza dover perder tempo a lavarle a mano.

Ariete Airy Fryer Oven