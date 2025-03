Friggitrice ad aria Haier a prezzo stracciato su Amazon: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Un solo elettrodomestico per friggere, arrostire, grigliare, scongelare e disidratare. Insomma, un piccolo portento della tecnologia comodo e facile da utilizzare, pronto a correre in tuo soccorso quando non hai moltissimo tempo da dedicare alla cucina.

La friggitrice ad aria Haier I-Master è perfetta per ogni tua esigenza. Che tu voglia preparare fritture sane senza rinunciare al gusto, o grigliare carne, pesce e verdura ogni volta che vorrai fa poca differenza. Grazie all’intuitivo pannello di controllo posto nella parte superiore, infatti, sarai in grado di preparare tutti i piatti che vorrai in una manciata di minuti.

Grazie allo sconto top garantito da Amazon, poi, ti costa davvero pochissimo. Risparmi decine di euro sul prezzo consiagliato dallo stesso produttore e fai un affare imperdibile.

Sconto esagerato per la friggitrice ad aria low cost: offerta e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. Come accennato poco più sopra, infatti, la friggitrice ad aria del produttore cinese è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. La Haier I-Master da 5 litri è scontata del 59% al minimo storico. Comprandola adesso la paghi 69,99 euro anziché 169,99 euro come da prezzo suggerito dal produttore.

I conti si fanno piuttosto in fretta: rispetto al listino oggi ti costa ben 100 euro in meno. Un affare da cogliere al volo prima che le scorte terminino.

Haier I-Master scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatta e facile da utilizzare, la friggitrice ad aria del produttore cinese è pronta a esaudire ogni tuo desiderio in cucina. Come detto inizialmente, infatti, può preparare piatti di ogni tipo (dalle fritture croccanti e succolente alla grigliate piene di sapore, passando per frutta disidratata e arrosti di ogni tipo) senza che tu debba fare chissà cosa. Anzi, tutto quello che ti sarà richiesto sarà mettere gli ingredienti nel cestello, scegliere il programma di cottura desiderato e attendere che termini.

E nel caso volessi "mettere del tuo" nel processo di preparazione dei piatti, ti sarà sufficiente armeggiare sul pannello touch presente nella parte superiore per modificare la temperatura o il tempo di cottura. In questo modo potrai scegliere di avere pietanze più dorate o arrosti più cotti.

Il cestello da 5 litri è perfetto per le esigenze di una famiglia di medie dimensioni. Potrai facilmente preparare pranzi, cene o spuntini per tutta la famiglia o per gruppi di amici in una manciata di minuti.

E nel caso avessi dubbi o fossi a corto di idee sulle ricette da preparare, l’app hOn corre in tuo aiuto con decine e decine di consigli e ricette da preparare con la tua nuova friggitrice elettrica.

