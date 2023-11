Prezzo stracciato per lo smart TV Samsung: oggi è imperdibile

Fonte foto: Amazon

Una qualità video che ha ben poco da invidiare ad apparecchi ben più costosi e una lunga lista di funzionalità smart utili per il tuo intrattenimento e passatempo, ma non solo. Basta scorrere la scheda tecnica del Samsung Crystal Serie CU7100 per accorgersi di avere a che fare con uno dei miglio smart TV di fascia media oggi in commercio.

Pannello UHD LED con tecnologie che ottimizzano le impostazioni in tempo reale con processore a intelligenza artificiale; audio adattivo per un’esperienza d’ascolto di altissima qualità; piattaforma operativa smart che garantisce accesso a programmi, film e serie TV di ogni genere. Queste alcune delle caratteristiche tecniche di rilievo di uno smart TV di assoluto valore e caratterizzato da un prezzo di listino più che interessante. E che, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy per la sua fascia di prezzo.

Samsung smart TV Serie CU7100 da 55 pollici

Samsung smart TV Serie CU7100 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie alla tecnologia PurColor e al processore Crystal 4K, lo smart TV Samsung Serie CU7100 è in grado di regalare immagini realistiche e dettagliate come non mai. Sfruttando tecnologie come il Contrast Enhancer e l’HDR, inoltre, lo smart TV è in grado di esprimere un’ampia gamma cromatica, con colori vividi e un’esperienza di visione immersiva.

Discorso analogo anche per il sonoro. L’audio sorround 3D è in grado di simulare un’esperienza di ascolto tridimensionale: sarà come essere sempre al centro dell’azione, qualunque programma o film tu stia guardando. Con l’Adaptive Audio, invece, il TV ottimizza in tempo reale il sonoro, per garantirti sempre la miglior esperienza di ascolto indipendentemente da quello che stai guardando.

Con la piattaforma Smart Hub avrai un accesso facilitato ai tuoi programmi preferiti. Studiando le tue abitudini, infatti, saprà suggerirti contenuti analoghi da un vastissimo catalogo di film e serie TV di tutto il mondo, e metterli in primo piano. Non avrai così difficoltà a trovare cose sempre nuove da guardare, facendoti risparmiare non poco tempo.

La funzionalità SmartThings, infine, trasforma il TV del produttore sudcoreano in un hub per la tua casa domotica. Riuscirai a sincronizzare facilmente tutti i dispositivi della smart home compatibili e li gestirai direttamente dal telecomando.

Smart TV a prezzo mai visto prima: offerta e sconto su Amazon

Un apparecchio valido e completo disponibile oggi a un prezzo a dir poco imperdibile. Il Samsung Serie CU7100 da 55 pollici è infatti acquistabile oggi su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 47% sul listino. Approfittando di questa promozione lo paghi 379,79 euro anziché 699,00 euro. Il risparmio è considerevole: ti costa 320 euro in meno.

