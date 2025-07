Samsung, prezzo crollato sugli smart TV OLED: sono l'affare del giorno

Fonte foto: Samsung

Una qualità video e audio di livello cinematografico direttamente a casa tua. Sfruttando un pannello OLED di altissimo livello, tecnologie audio e video proprietarie e un processore a intelligenza artificiale di ultima generazione, gli smart TV Samsung OLED Serie S90D sono quanto di meglio possano sperare i cinefili.

Oggi, poi, li trovi su Amazon a prezzi davvero mai visti prima. Puoi acquistarli con sconti che sfiorano il 60% e risparmi nell’ordine dei 2.450 euro: una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Sconto esagerato sugli smart TV OLED Samsung: offerta e prezzo finale

Prezzo stracciato per l’intera gamma di smart TV Samsung OLED Serie S90D. I top di gamma del produttore sudcoreano possono essere acquistati con sconti che sfiorano il 60% e con un risparmio che arriva quasi a 2.500 euro.

Il modello da 77 pollici, in particolare, è il più conveniente: lo sconto del 57% fa scendere il prezzo a 1.745,50 euro dai 4.099,00 euro del listino. Come è semplice calcolare, il risparmio è decisamente importante: comprandolo adesso risparmi oltre 2.350 euro.

Chi cerca un apparecchio dalle dimensioni più contenute può invece optare per il modello da 48 pollici, disponibile con uno sconto del 56% a un prezzo senza precedenti. Comprandolo adesso lo paghi 749,00 euro anziché 1.699,00 euro con un risparmio di ben 950 euro.

Samsung OLED TV Serie S90D scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I TV OLED Samsung S90D offrono un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, arricchita da funzionalità smart all’avanguardia. Il cuore di questi modelli è la tecnologia OLED, che garantisce neri assoluti, contrasti infiniti e colori vividi grazie ai pixel auto-illuminanti, per immagini di eccezionale purezza.

La qualità delle immagini è garantita anche dal potente processore Neural Quantum 4K AI Gen2, che utilizza 20 reti neurali AI sia per l’upscaling delle immagini, sia per ottimizzare la luminosità, contrasto e colore. Il TV è così in grado di analizzare in tempo reale il flusso dei fotogrammi e migliorare l’esperienza visiva indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Il comparto audio è gestito da un sistema 2.1 canali da 40W con supporto Dolby Atmos e Object Tracking Sound Lite, per un’esperienza sonora immersiva. La funzione Q-Symphony permette una perfetta sincronizzazione con le soundbar Samsung compatibili. Anche in questo caso, l’intelligenza artificiale permette di ottimizzare l’esperienza d’ascolto sia in base al programma che si sta guardando, sia in base alla forma e alla grandezza della stanza nella quale è sistemato il TV.

Gli S90D sono equipaggiati con il sistema operativo Samsung Tizen OS, intuitivo e completo, che offre accesso a un’ampia gamma di app di streaming e al Gaming Hub per il cloud gaming. La compatibilità con SmartThings permette di gestire i dispositivi della smart home compatibili direttamente. La connettività è garantita da quattro porte HDMI 2.1, fondamentali per i gamer grazie al supporto di 4K a 144Hz, VRR, ALLM ed eARC, oltre a porte USB, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il design Laser Slim, estremamente sottile e con cornici quasi inesistenti, conferisce agli S90D un aspetto elegante e moderno, che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Questi TV rappresentano una soluzione completa per chi cerca prestazioni visive e smart di altissimo livello.

