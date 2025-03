Prezzo stracciato per lo smart TV Samsung: risparmi centinaia di euro

Fonte foto: Amazon

Un TV che ti sorprenderà. D’altronde, il Samsung TV Neo QLED Serie QN95B è un piccolo prodigio della tecnologia: capace di mostrare immagini caratterizzate da colori vividi e realistici, è perfetto se quello che cerchi in un televisore è un’esperienza visiva da primo della classe.

Ma non è solo la qualità delle immagini a strabiliare. Allo stesso modo, anche l’audio dello smart TV Samsung in offerta su Amazon è caratterizzato da una qualità unica, capace di tenere testa anche a sistemi audio di altissimo livello. Insomma, un apparecchio completo e versatile che, grazie alla piattaforma operativa sviluppata dalla stessa Samsung, mette a disposizione decine di migliaia di film, serie TV e programmi tra i quali scegliere.

Con la promozione garantita oggi da Amazon, poi, lo acquisti a un prezzo mai visto e fai un affare. Lo sconto esagerato fa crollare il prezzo al minimo, permettendoti di risparmiare centinaia di euro.

Sconto esagerato per lo smart TV Samsung: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso non lo si era mai visto prima, sullo smart TV del produttore sudcoreano. Il Samsung TV Neo QLED Serie QN95B da 65 pollici è disponibile su Amazon al prezzo più basso del web grazie allo sconto del 68%. Comprandolo oggi lo paghi 899,00 euro anziché 2.804,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Rispetto al listino, il risparmio è colossalre: ti costa 1.900 euro in meno.

Samsung TV Neo QLED Serie QN95B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Uno schermo da 65 pollici capace di mostrare colori brillanti e vividi, per immagini realistiche come mai prima d’ora. Lo smart TV Samsung Neo QLED Serie QN95B in offerta su Amazon saprà così regalarvi un’esperienza di visione che non teme paragoni, neanche con TV OLED.

E il merito è da condividere tra la tecnologia Quantum Matrix e il processore a intelligenza artificiale Neural Quantum 4K. La prima sfrutta rivoluzionari mini LED per contrasti ultra nitidi e immagini dettagliate, mostrando oltre un miliardo di sfumature di colori. Il processore, da poarte sua, analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ne ottimizza le impostazioni in tempo reale.

Che tu voglia vedere la tua serie TV preferita, trascorrere la serata guardando un film appena rilasciato o una partita della tua squadra del cuore, poco cambia: grazie alle tecnologie impiegate dal Samsung TV Serie QN95B avrai sempre la certezza di poterli vedere al massimo della qualità.

Le tecnologie Dolby Atmos e OTS+, sul fronte del sonoro, ti tasporteranno automaticamente al centro della scena, indipendentemente dal programma che stai guardando. Capaci di generare un audio tridimensionale virtuale, garantiscono un’esperienza di ascolto avvolgente e immersiva.

E con Google Assistant e Alexa integrati, potrai controllarne tutte le funzionalità (incluse quelle della casa domotica) con semplici comandi vocali. Insomma, il telecomando diventerà ben presto un vecchio ricordo.

