Samsung, smart TV a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Per notare qualche differenza a livello di resa cromatica dovrai impegnarti davvero molto. Utilizzando, magari, qualche strumento professionale a supporto. Il pannello QLED degli smart TV Samsung Serie QN85 non ha davvero nulla da invidiare ai pannelli OLED oggi in commercio sul fronte della resa cromatica, del livello di contrasto e della luminosità.

Merito anche di un processore capace di sfruttare algoritmi di AI per ottimizzare le immagini in tempo reale e garantire sempre la miglior esperienza visiva possibile. Indipendentemente dal fatto che tu stia guardando un film, una serie TV o un evento sportivo, avrai sempre la certezza di godere della miglior qualità possibile.

Il tutto, ovviamente, a un prezzo decisamente più basso. Merito anche dell’offerta Amazon che fa crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare: lo paghi pochissimo e fai un vero affare.

Mai così conevniente. Lo smart TV Samsung Neo QLED Serie Q85 da 55 pollici può essere acquistato su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie a un doppio sconto senza senso.

Allo sconto fisso del 58% si somma uno sconto automatico al check-out del valore di 25,88 euro. Grazie a questa doppia promozione, il Samsung TV Neo QLED QN85 costa 599,12 euro anziché 1.499,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il doppio sconto fa crollare il prezzo: risparmi 900 euro su uno dei migliori apparecchi per rapporto qualità/prezzo oggi in commercio.

Samsung TV Neo QLED QN85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I televisori Samsung Neo QLED QN85 rappresentano l’apice della tecnologia Mini LED di Samsung. Questi smart TV utilizzano la Quantum Matrix Technology, che controlla con precisione migliaia di minuscoli Quantum Mini LED per offrire una luminosità eccezionale, neri profondissimi e un contrasto incredibile. Il cuore pulsante è il processore Neo Quantum 4K, che sfrutta l’intelligenza artificiale e il deep-learning per ottimizzare ogni scena in tempo reale, migliorando la risoluzione a 4K e adattando l’immagine alle condizioni di luce ambientali.

L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita da Quantum HDR, che permette di apprezzare dettagli vividi e colori brillanti grazie a una gamma dinamica estesa. La tecnologia 100% Volume Colore con Quantum Dot assicura che i colori rimangano precisi e saturi a qualsiasi livello di luminosità. Inoltre, il pannello LED garantisce un ampio angolo di visione e implementa un rivestimento anti-riflesso per minimizzare i bagliori e garantire una visione ottimale da quasi ogni punto della stanza.

Sul fronte audio, i Neo QLED QN85 offrono un’esperienza immersiva con la tecnologia Object Tracking Sound (OTS), che permette al suono di seguire l’azione sullo schermo grazie a altoparlanti dedicati. Il supporto Dolby Atmos crea un audio tridimensionale coinvolgente: sarà come essere sempre al centro dell’azione, indipendentemente dal fatto che tu ti trovi di fronte al TV o sia seduto in una posizione laterale.

Per gli appassionati di gaming, la serie QN85 è una scelta eccellente. Il Motion Xcelerator Turbo+ assicura una fluidità eccezionale con frequenze di aggiornamento fino a 4K 120Hz, essenziale per scene d’azione veloci e giochi. Il supporto a FreeSync Premium Pro e Auto Low Latency Mode (ALLM) riduce al minimo lag e tearing dello schermo.

Le funzionalità smart sono gestite dalla piattaforma operativa Tizen OS, offrendo accesso a un’ampia gamma di app e servizi, inclusi assistenti vocali multipli e la funzione Multi View per visualizzare contemporaneamente contenuti da TV e smartphone.

