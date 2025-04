Smart TV Samsung a prezzo mai visto: è l'affare del giorno

Prezzo senza precedenti per lo smart TV del produttore sudcoreano. Immagini di altissima qualità e audio immersivo per uno dei migliori apparecchi per qualità/prezzo.

Un apparecchio progettato e realizzato per soddisfare ogni tuo desiderio televisivo. Basta scorrere velocemente la scheda tecnica per accorgersi che lo smart TV Samsung Neo QLED Serie QN95 è tra i migliori della sua categoria.

Un apparecchio che combina eleganza e prestazioni di alto livello per un intrattenimento senza compromessi. I colori vividi e brillanti delle immagini ti permetteranno di "vivere" in prima persona le scene dei tuoi film e serie TV preferite, mentre l’audio immersivo ti catapulta al centro delle scene. Insomma, un prodotto di altissimo livello che ha ben poco da invidiare a dispositivi dal costo più elevato.

Il prezzo a cui puoi comprarlo oggi, infatti, è di quelli che raramente si vedono, anche su Amazon. L’offerta top garantita dal colosso del commercio elettronico è incredibile: risparmi centinaia di euro rispetto al listino e fai un vero affare.

Sconto mai visto sullo smart TV top di Samsung: offerta e prezzo finale

Un’offerta da cogliere prima che termini, quella disponibile sullo smart TV top di gamma del produttore sud coreano. Il Samsung Neo QLED Serie QN95 da 65 pollici è scontato del 68% al prezzo più basso di sempre.

Comprandolo adesso lo paghi 899,00 euro anziché 2.804,99 euro come da listino. Il risparmio è da lasciarti a bocca aperta: oggi ti costa ben 1.900 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il miglior affare che potrai fare oggi, insomma.

Samsung Smart TV Neo QLED Serie QN95 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un’esperienza visiva e sonora di livello elevatissimo, quella che il Samsung Neo QLED Serie QN95 è in grado di regalare. Lo smart TV Samsung in offerta su Amazon sfrutta infatti tecnologie proprietarie per immagini dettagliate e audio immersivo.

Qualità video figlia della tecnologia Quantum Matrix, che controlla con precisione gli Quantum Mini LED Samsung. Questa accurata gestione della luce ti permette di godere di ogni minimo dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. Le immagini saranno così caratterizzate da colori vividi, brillanti e realistici come mai prima d’ora.

Al resto pensa il processore Processore Neural Quantum 4K. Sfruttando avanzati algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, il processore dello smart TV Samsung in offerta su Amazon analizza in tempo reale il flusso di fotogrammi e regola le varie impostazioni in maniera automatica. In questo modo avrai la certezza di godere sempre della migliore qualità indipendentemente dal programma che stai guardando.

Discorso analogo anche per il sonoro. La compatibilità con standard come il Dolby Atmos e l’impiego di tecnologie come l’OTS+ regala un audio spaziale tridimensionale pronto ad "avvolgerti" in ogni scena.

Le varie funzionalità smart (Samsung Plus TV, Samsung Hub e SmartThings) aumentano a dismisura le possibilità di utilizzo dell’apparecchio. Non solo potrai trovare facilmente nuovi programmi TV, nuove serie e nuovi film in linea con i tuoi gusti, ma potrai sfruttare il TV per videochiamate di lavoro o per controllare e gestire tutti i dispositivi della smart home compatibili.

