Samsung, questo tablet mai così conveniente: sconto esagerato

La praticità e le funzionalità di uno smartphone (o, almeno, gran parte di esse) e la versatilità di un ultrabook 2-in-1 grazie al quale lavorare con serenità in mobilità, anche quando ci si trova a centinaia di chilometri dall’ufficio o dalla propria abitazione. Il Galaxy Tab S6 Lite di Samsung offre tutto questo e molto di più.

Versatile e completo, il tablet della casa sudcoreana ti permette di svolgere gran parte delle azioni che effettui solitamente con il tuo smartphone, permettendoti allo stesso tempo di leggere e inviare messaggi di posta elettronica, messaggiare con i colleghi, effettuare call e modificare documenti e fogli di lavoro. Insomma, un dispositivo perfetto per lo smart working. E disponibile con una promozione mai vista prima d’ora: allo sconto top si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un luminoso e ampio display da 10,4 pollici, il Galaxy Tab S6 Lite ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per poter lavorare in mobilità in tutta tranquillità e spensieratezza.

All’interno della scocca trova spazio il SoC octacore Exynos 9611, coadiuvato da 4 gigabyte di memoria RAM e di 64 gigabyte di memoria d’archiviazione (espandibile). Un comparto hardware solido e collaudato, grazie al quale potrete eseguire contemporaneamente più applicazioni – anche esigenti – senza che il sistema rallenti.

La compatibilità con la S-Pen (inclusa nella confezione) vi permette poi di migliorare la vostra produttività. Con il pennino smart potrete interagire con l’interfaccia ottimizzata del sistema operativo e delle app in maniera veloce e intuitiva.

Le fotocamere anteriori e posteriori, poi, vi permetteranno di realizzare scatti degni di nota, sia di giorno sia in condizioni di luminosità precarie. La fotocamera frontale, ovviamente, è ottimizzata per videocall con le principali applicazioni e piattaforme di produttività.

La batteria da 7.040 mAh è in grado di assicurare autonomia a sufficienza per un’intera giornata di lavoro (e molto più). Secondo i test condotti dallo stesso produttore sudcoreano, il Galaxy Tab S6 Lite è in grado di riprodurre video per 13 ore continuative prima che la batteria si scarichi. E in caso vi troviate agli sgoccioli, nessun timore: grazie alla ricarica rapida

Tablet top a interessi 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la promozione di oggi sul Galaxy Tab S6 Lite è di quelle da non lasciarsi sfuggire troppo a cuor leggero. Il tablet per lo smart working del produttore sudcoreano è infatti acquistabile con uno sconto del 44% sul listino: lo paghi "solamente" 244,99 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è considerevole: ti costa quasi 200 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono poi optare per il pagamento in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, il Galaxy Tab S6 Lite ti costa 49 euro al mese per 5 mesi.

