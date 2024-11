Samsung, il tablet costa pochissimo: affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Lite (ossia, "leggero", essenziale) solo di nome. Ma assolutamente non di fatto. Basta una lettura veloce della scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S6 Lite per accorgersi che il tablet del produttore sudcoreano ha tutte le carte in regola per diventare il tuo dispostivo lavorativo preferito. Più dello stesso laptop o PC dato in dotazione dall’azienda.

E capire il perché non è affatto difficile. Leggero e compatto, ha un comparto tecnico capace di eseguire anche le applicazioni più pesanti ed esigenti (come quelle per il fotoritocco o il montaggio video) senza colpo ferire. A questo si unisce una modalità di interazione intuitiva e "potenziata" dalla compatibilità con la S-Pen. Insomma, un device perfetto tanto per il lavoro quanto per trascorerre il tempo libero a guardare film, leggere libri o giocare con i propri videogame preferito. Oggi, poi, è più conveniente che mai: lo trovi su Amazon con uno sconto senza precedenti che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Samsung, tablet a prezzo stracciato: offerta senza precedenti

La promo di oggi sul tablet Samsung è di quelle che non si vedono tanto spesso, su Amazon. Il Galaxy Tab S6 Lite può essere acquistato con uno sconto del 35% al livello più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronica per eccellenza.

Comprandolo adesso lo paghi 234,00 euro contro i 359,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è decisamente interessante: il tablet del produttore sudcoreano ti costa 125 euro in meno rispetto al listino.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sottile e leggero, il Galaxy Tab S6 Lite è perfetto per chi ama lavorare in libertà o avere sempre con sé un dispositivo versatile con il quale poter lavorare, leggere documenti e libri o semplicemente passare qualche ora in spensieratezza. D’altronde, come abbiamo avuto già modo di dire, la scheda tecnica del Galaxy Tab S6 Lite è di assoluto valore e consente di eseguire qualunque tipo di applicazione.

Merito principalmente del SoC Exynos 1280, un chip progettato dagli stessi tecnici sudcoreani per garantire prestazioni al di sopra della norma e un consumo di batteria decisamente contenuto. Il processore octa-core a 64 bit "macina" applicazioni di ogni genere senza rallentamenti di sorta. Che tu voglia modificare foto, montare video o vedere serie TV, non dovrai temere lunghe attese o lag nell’esecuzione e nella riproduzione.

Lo schermo LCD da 10,4 pollici (risoluzione 2000×1200 pixel) non ha nulla da invidiare a pannelli che, almeno sulla carta, dovrebbero avere una qualità superiore. La resa cromatica è ottimale, così come la visibilità in qualunque condizione di luminosità. Potrai così utilizzarlo anche all’aperto senza temere riverberi o altre aberrazioni visive.

La batteria da 7040 mAh è più che sufficiente per un’intera giornata di lavoro senza che tu debba ricaricarlo. Potrai insomma utilizzarlo per ore e ore ovunque ti trovi, anche in spiaggia, al parco o in mezzo al bosco.

