Samsung, il tablet è al minimo storico: va comprato immediatamente

Il tablet del produttore sudcoreano è perfetto per lavorare in mobilità senza grattacapi. Oggi lo trovi a un prezzo senza precedenti.

Fonte foto: Amazon

Definirlo un tablet completo e versatile è tutt’altro che esagerato. D’altronde, basta scorrere le caratteristiche tecniche del Galaxy Tab S 6 Lite per rendersi conto che il tablet del colosso sudcoreano dell’elettronica di consumo è (ancora oggi) una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo disponibili sul mercato.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Compatto e maneggevole, il Galaxy Tab S 6 Lite è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un device per lavoro e svago che sia al tempo stesso performante e leggero. E con i suoi 470 grammi circa, il tablet della casa sudcoreana è un vero e proprio peso piuma della categoria. Ma questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg: dal display alla batteria, passando per SoC e connettività, il Galaxy Tab S 6 Lite è caratterizzato da specifiche tecniche di assoluto valore.

E, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è più conveniente che mai. Comprandolo adesso risparmi più di 100 euro e fai un vero affare.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung, il tablet top ti costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Promozione da non farsi scappare, quella disponibile oggi sul tablet top di gamma Samsung. Il Galaxy Tab S 6 Lite è disponibile con uno sconto del 34% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Comprandolo adesso lo paghi 238,00 euro anziché 359,00 euro, con un risparmio di 120 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S 6 Lite scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un tablet completo e versatile, pronto ad assecondare ogni tuo desiderio (e ogni tua richiesta). Il Galaxy Tab S 6 Lite di Samsung è l’ideale sia per chi è alla ricerca di un dispositivo leggero e compatto con il quale lavorare, sia per chi vuole un device che gli permetta di trascorrere spensieratamente il tempo libero.

Il display LCD da 10,4 pollici garantisce un’esperienza visiva di alto livello in qualunque condizione di luce esterna. Potrai così scegliere di lavorare in casa o in giardino senza problemi, con la certezza che il riverbero solare non ti impedirà di leggere email, scrivere documenti o altro. Discorso analogo, ovviamente, se si vuole utilizzare il dispositivo per vedere film o serie TV: potrai goderti i tuoi titoli preferiti senza alcun problema.

Il comparto hardware, allo stesso modo, è di assoluto livello. Il SoC Samsung Exynos 9611 garantisce potenza di calcolo a sufficienza per eseguire anche le app più esigenti (come quelle di fotoritocco e video editing), mentre la memoria RAM da 4 gigabyte è più che sufficiente per eseguire più applicazioni contemporaneamente senza che le prestazioni ne risentano.

La batteria da 7040 mAh, infine, garantisce un’autonomia decisamente estesa. Potrai così utilizzare il Galaxy Tab S 6 Lite per ore e ore senza che tu debba cercare una presa di corrente a cui collegarlo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite