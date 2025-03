Samsung, il tablet è al minimo storico: prezzo in picchiata

Fonte foto: Amazon

Trovare un tablet che abbia delle ottime caratteristiche e allo stesso tempo un prezzo alla portata di molti non è semplice. Fortunatamente ogni tanto si trovano su Amazon delle ottime offerte da non farsi scappare. È esattamente quello che accade oggi con il Galaxy Tab S6 Lite, tablet dalle ottime prestazioni disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Un’occasione unica per uno dei migliori tablet disponibili in questa fascia di prezzo.

Il Galaxy Tab S6 Lite, infatti, è dotato di caratteristiche molto interessanti, a partire da uno schermo molto ampio da 10,4 pollici ad alta risoluzione. Un display con cui puoi vedere film e serie TV mentre sei sdraiato sul divano, ma anche lavorare a documenti e presentazioni quando sei in viaggio, il tutto favorito dalla presenza della S Pen, il pennino magico incluso nella scatola. Supporta qualsiasi tipologia di app, anche i videogame più elaborati. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e la memoria interna è anche espandibile, per installare tutte le app che vuoi e salvare documenti e foto (non manca la fotocamera posteriore).

Galaxy Tab S6 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo è da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Tab S6 Lite in promo a un prezzo di 210 euro grazie allo sconto del 42%. Il risparmio netto è notevole: ben 150 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

La disponibilità è immediata e per la consegna a casa basta aspettare ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Galaxy Tab S6 Lite: le caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab S6 Lite monta il processore Exynos 1280, che lavora di concerto con una RAM da 4 GB e una memoria interna da 128 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB). Ottima la batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida: i test stimano che possa durare fino a 13 ore in caso di streaming continuo. Quindi, con un uso normale e moderato si arriva tranquillamente a fine giornata e anche oltre. Il sistema operativo è Android 14, aggiornato con One UI 6.1, con funzioni basate sulla AI. Tra le funzionalità troviamo Samsung Notes, che permette di ingrandire lo schermo fino al 300% per una scrittura precisa, che evidenzia il testo e convertirlo in formato digitale con un semplice tocco.

A proposito di streaming, goditi film e serie tv preferiti grazie allo schermo ampio 10.4", con colori vividi e immagini fluide e dinamiche. Grazie alla Modalità Notte impostabile puoi ridurre il fastidio agli occhi se lo utilizzi nelle ore notturne. Puoi personalizzare le preferenze di colore e degli elementi a elevato contrasto, così come impostare il migliore audio in base a ciò che stai guardando o ai videogame con cui stai giocando. La vera chicca di questo tablet è la S Pen, migliorata in ogni aspetto: impugnatura ergonomica, bassa latenza, estrema sensibilità alla pressione. Puoi disegnare o scrivere come se lo facessi su un foglio con penna o matita, così come puoi gestire più velocemente le tue app per un multitasking più veloce e confortevole. Lo porti dove vuoi, grazie alla scocca piuttosto sottile in metallo che lo protegge a dovere e al peso leggerissimo.

