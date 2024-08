Samsung, il tablet top a prezzo mini: risparmio incredibile

Fonte foto: Amazon

Lavorare in mobilità, ovunque ci si trovi e senza limitazioni di alcun genere è il sogno di molti. Se non di tutti. E nella realizzazione di questa aspirazione, i tablet di ultima generazione giocano un ruolo sempre più decisivo. Leggeri e potenti, infatti, consentono di lavorare ovunque senza rimpiangere laptop e computer di alcun genere.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite ne è un esempio lampante: tra gli ultimi nati della casa produttrice sudcoreana, è caratterizzato da un elevato grado di versatilità e potenza. Potrete così eseguire qualunque app senza problemi e accedere alle piattaforme streaming o gaming che preferite. E grazie alla S-Pen, potrete utilizzarlo velocemente e in maniera intuitiva. Lo sconto garantito oggi da Amazon, poi, lo rende più conveniente che mai: è un vero e proprio best buy di settore.

Sconto senza precedenti per il tablet top Samsung: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi su Amazon sul tablet di fascia alta del produttore sudcoreano è di quelle da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero. Lo sconto disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, infatti, fa risparmiare centinaia di euro.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S-Pen è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 248,98 euro contro i 359,00 euro del listino: il risparmio è superiore ai 100 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Display ampio e luminoso; batteria capace di garantire autonomia superiore alle 12 ore; pennino smart per lavorare più velocemente. Insomma, un dispositivo pensato, progettato e realizzato per lavorare in mobilità, ovunque ci si trovi.

Basta scorrere velocemente la scheda tecnica del Galaxy Tab S6 Lite per rendersi conto di avere tra le mani uno dei migliori tablet per lavoro oggi in commercio. Il display da 10,4 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel permette di guardare film e serie TV, di leggere e lavorare senza alcun problema. I colori brillanti e realistici permettono poi di lavorare su foto e video senza timore di aberrazioni cromatiche: potrai fare foto editing e montaggio video al volo, ovunque ti trovi.

In queste ultime operazioni giocano un ruolo di primissimo piano anche il processore e le altre componenti hardware. Il SoC Exynos 1280 octa-core, supportato da 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione permette di eseguire anche gli applicativi più esigenti – come le app per l’editing fotografico e il montaggio video per l’appunto – senza accusare rallentamenti o altri problemi di sorta.

La batteria da 7.040 mAh permette di lavorare con il tablet per 13 ore di fila, senza bisogno di ricarica. E nel caso in cui la batteria fosse agli sgoccioli, la ricarica veloce permette di avere ore supplementari di utilizzo con pochi minuti di ricarica.

