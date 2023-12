Smart TV Samsung a prezzo mai così basso: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Di smart TV di fascia media se ne trovano ormai a centinaia (se non a migliaia) sul mercato. Non tutti, però, sono in grado di garantire una qualità audio e video accettabili per il prezzo pagato.

Non è decisamente il caso del Samsung Serie CU7000 oggi in offerta su Amazon. Si tratta di un apparecchio decisamente valido, capace di assicurare un’esperienza visiva e un’esperienza di ascolto immersiva e realistica come mai prima d’ora. Merito delle tecnologie proprietarie Samsung e del processore progettato dai tecnici sudcoreani, che ottimizzano video e sonoro in base al programma che si sta guardando. Il tutto a un prezzo decisamente interessante: grazie allo sconto top garantito da Amazon il prezzo scende a un livello bassissimo.

Smart TV Samsung Crystal Serie CU7000 da 50 pollici

Samsung, lo smart TV da 50 pollici costa pochissimo: offerta e prezzo finale

Offerta da non farsi assolutamente scappare, quella sullo smart TV Samsung disponibile oggi su Amazon al minimo storico. Un apparecchio – come vedremo in dettaglio tra poco – che ha tutte le carte in regola per regalarti un’esperienza visiva di prim’ordine con un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Grazie allo sconto del 37%, lo smart TV Samsung Serie CU7000 da 50 pollici costa 379,00 euro contro i 599,00 euro del listino consigliato dal produttore sudcoreano. Il risparmio è considerevole: comprandolo oggi lo paghi ben 220 euro in meno.

Smart TV Samsung Crystal Serie CU7000 da 50 pollici

Smart TV Samsung Crystal Serie CU7000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Colori brillanti e vividi che prendono vita. Potrebbe sembrare un semplice slogan pubblicitario e invece si tratta di un vero e proprio impegno che il produttore sudcoreano prende nei confronti degli utenti. Merito della tecnologia PurColor e del processore Crystal 4K, capaci di ottimizzare ogni singolo frame del programma che stai guardando per garantirti un’esperienza visiva senza paragoni. Il pannello LED è così in grado di esprimere una vasta gamma di colori per immagini più realistiche che mai.

Discorso analogo anche sul fronte audio. Le varie tecnologie per ottimizzare il sonoro del TV in base al programma che si sta guardando permettono di vivere un’esperienza immersiva e avvolgente. L’Object Tracking Sound Lite, ad esempio, permette di riprodurre un audio tridimensionale virtuale: sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon ha ben poco da invidiare anche ad apparecchi decisamente più rinomati e costosi. La piattaforma operativa Samsung mette a disposizione migliaia di applicativi tra i quali scegliere: non solo i "soliti" servizi streaming, ma anche videogame, utility e applicativi per lo smartworking. Grazie al mirroring, infatti, potrai sincronizzarlo facilmente con il PC e utilizzarlo come schermo grande durante videocall (è compatibile con Google Meet) e presentazioni di lavoro. La piattaforma SmartThings, invece, permette di controllare dal TV tutti i dispositivi della smart home compatibili: potrai gestire lampadine, termostato e altro con il telecomando del TV.

Smart TV Samsung Crystal Serie CU7000 da 50 pollici