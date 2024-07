Smart TV Samsung top a prezzo stracciato: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Quando si deve acquistare un TV nuovo sono diverse le caratteristiche e le funzionalità che vanno controllate. Dalla risoluzione alla qualità dell’immagine, dal sonoro alla piattaforma operativa, i fattori che incidono sulla bontà di un apparecchio. E non sempre è facile tenerne realmente conto.

Lo smart TV del produttore sudcoreano ha tutto questo, e molto di più. Caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo livello, garantisce un’esperienza di visione e di ascolto che non tempono paragoni anche con apparecchi decisamente più costosi. Grazie all’offerta di oggi su Amazon, infatti, lo smart TV Samsung Serie DU8570 da 50 pollici può essere acquistato a un prezzo mai visto prima: il risparmio sul listino è considerevole.

Offerta imperdibile per lo smart TV Samsung top di gamma: sconto e prezzo finale

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile sul televisore del produttore sudcoreano. Il Samsung Smart TV Serie DU8570 da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 33%, al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Comprandolo adesso, il televisore costa 499,00 euro contro i 749,00 euro del listino. Una promozione che permette dunque di risparmiare una bella cifra sul prezzo di acquisto: oggi la si paga ben 250 euro in meno rispetto al listino.

Samsung Smart TV Serie DU8570 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un televisore completo e versatile, capace di assicurare una qualità audio e video eccellenti. Merito delle varie tecnologie esclusive impiegate dal colosso della tecnologia, per garantire un’esperienza visiva e di ascolto che non hanno nulla da invidiare ad apparecchi decisamente più costosi.

La tecnologia Dynamic Crystal Color mostra oltre un miliardo di sfumature di colori, per un realismo assoluto e immagini caratterizzate da un livello di dettagli senza precedenti. Merito anche del processore Crystak Processor 4K, che analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale per migliorare la qualità visiva "in diretta" e indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Le tecnologie OTS Lite (acronimo di Object Tracking Sound Lite) e Adaptive Sound, invece, sono state impiegate per "modellare" il flusso audio e trasformare ogni esperienza di visione in un’esperienza immersiva. Grazie all’audio tridimensionale virtuale, infatti, sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa del produttore sudcoreano, infine, offre tutto quello di cui hai bisogno per godere di un’esperienza ancora più esaltante. Gli applicativi a disposizione consentono di accedere a tutte le piattaforme streaming più conosciute (e non solo), oltre ad avere accesso ad applicativi di utilità, produttività e giochi.

