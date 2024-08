Sconto esagerato per lo smart TV Samsung: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Immagini chiare e dettagliate, per un’esperienza di visione complessiva che ha ben poco da invidiare a quella degli OLED ma a un prezzo decisamente inferiore. Non si tratta né di magia né di pubblicità ingannevole: tutto merito della tecnologia QLED SAmsung, capace di garantire un realismo sopraffino con oltre 1 miliardo di sfumature di colori.

Gli smart TV della Serie Q65 ne sono un esempio lampante. Sfruttando alcune tecnologie esclusive ideate dai tecnici sudcoreani e combinandole a un pannello QLED possono garantire una qualità d’immagine che davvero non teme paragoni. Il tutto a un prezzo eccezionale: grazie all’offerta garantita oggi da Amazon puoi risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Samsung, lo smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Oggi lo smart TV Samsung in offerta su Amazon è doppiamente conveniente. Non solo lo troverai al prezzo più basso di sempre con un risparmio di diverse centinaia di euro sul prezzo di listino, ma potrai anche acquistarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo smart TV Samsung Serie Q65 da 43 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% sul prezzo consigliato dal produttore. Comprandolo adesso lo paghi 449,00 euro contro i 799,00 euro del listino. I calcoli sono semplici: grazie alla promozione garantita da Amazon lo paghi 350 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero. In questo modo, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon costa 89,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung TV QE43Q65CAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Colori mozzafiato e immagini definite, per un’esperienza visiva iper-realistica. Grazie al pannello QLED con tecnologia Quantum Dot, lo smart TV Samsung è in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori. Le immagini sono realistiche e vivide, con dettagli e particolari di qualità cinematografica.

Merito anche del processore Quantum Lite 4K, che ottimizza il flusso di fotogrammi in tempo reale indipendentemente dal programma che si sta guardando. E se questo non dovesse essere ancora sufficiente, ci si potrà affidare ai vari profili di visione, con impostazioni ottimizzate in base alle varie modalità di utilizzo dell’apparecchio (film, eventi sportivi, videogame).

Discorso analogo anche per l’audio. Tecnologie come l’OTS Lite (acronimo di Object Tracking Sound) sono in grado di simulare un audio tridimensionale e spaziale, per un’esperienza di ascolto realmente immersiva.

La piattaforma smart proprietaria Samsung, infine, non garantisce solamente accesso ad applicativi di ogni genere (piattaforme di streaming e non solo) ma consente anche di utilizzare lo smart TV per il lavoro da casa (o in ufficio) e per gestire tutti i dispositivi smart compatibili con un tocco sul telecomando. Potrai così accendere e spegnere le luci in casa, impostare la temperatura e molto altro direttamente con il tuo smart TV Samsung.

