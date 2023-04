Smart TV Hisense Serie A5: la tecnologia QLED a partire da 32 pollici

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Hisense presenta le nuove Smart TV con tecnologia QLED della Serie A5. I due nuovi modelli hanno schermi da 32 e da 40 pollici ideali, quindi, anche per ambienti dalle dimensioni contenute. L’azienda sceglie una tecnologia ben nota per questi televisori, per portare sul mercato un apparecchio estremamente compatto ma anche pensato per l’utente che cerca una Smart TV senza troppi fronzoli che possa garantire una discreta qualità di visione ma a un prezzo accessibile.

Hisense Serie A5: caratteristiche tecniche

Le nuove Smart TV Hisense serie A5 sono due modelli da 32 e 40 pollici con le stesse caratteristiche tecniche. Hanno un pannello LCD con tecnologia QLED, cioè con strato Quantum LED che migliora la resa dei colori. Si tratta di una tecnologia che riduce il divario tra la qualità degli LCD e quella degli OLED e che, fino ad ora, era riservata alle diagonali più alte.

La risoluzione di entrambi i modelli è la Full HD (1080p), il refresh è di 60 Hz e la luminosità media è di 200 nit. Non c’è dimming e il tempo di risposta è di 9,5 millisecondi. C’è la compatibilità con i formati HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision.

Essenziale, per la fascia di mercato, la dotazione di porte e connessioni. Troviamo infatti il WiFi (solo a 2,4 GHz), una porta Ethernet per la connessione diretta al router, due porte HDMI 1.4, una uscita ottica digitale, una analogica, due USB 2.0 e una Type-C.

Completissima, invece, la dotazione di sintonizzatori: Digitale Terrestre DVB-T2, satellitare DVB-S2 (con slot per la schedina tivùsat, TV via cavo (per gli USA).

L’impianto audio, come ormai è classico per le sottilissime Smart TV moderne, è ridotto all’osso: su entrambe le Hisense A5 troviamo infatti due speaker da appena 8 Watt ciarcuno, in configurazione stereo.

La parte smart è gestita, come su tutti i TV di Hisense, dal sistema operativo proprietario VIDAA. Non è diffuso come l’ormai universale Android TV, ma tutte le app di streaming più diffuse sono disponibili anche per questa piattaforma. Non manca nemmeno la compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa, che permette all’utente di comandare la TV con la voce.

Disponibile anche la base Dual Position per l’installazione dello schermo in due posizioni differenti: la prima in verticale (90 gradi rispetto al piano d’appoggio) per la classica modalità di visione. La seconda, leggermente inclinata (82 gradi), per un utilizzo come monitor per computer.

Smart TV Hisense Serie A5: quanto costa

La Serie A5 di Hisense è già acquistabile in Italia presso i principali rivenditori. Il prezzo è di 299 euro per la Smart TV da 32 pollici e 329 euro per il modello da 40 pollici.