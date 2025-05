Fonte foto: Hisense

La gamma di Smart TV di Hisense è sempre più ricca e completa, con tante opzioni davvero interessanti per tutti i segmenti di mercato: per chi è alla ricerca di una Smart TV di grandi dimensioni, con un pannello di qualità e un prezzo ottimo, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta.

La Hisense 85E77NQ è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro, con il 30% di sconto e la possibilità di acquisto a rate. Il modello è dotato di un pannello QLED 4K da ben 85 pollici di diagonale a cui affianca una piattaforma smart aggiornata e ricca di funzioni.

La Smart TV è venduta direttamente da Amazon, con consegna gratuita e anche con possibilità di reso gratuito entro 30 giorni. Da segnalare anche l’offerta per la più "piccola" versione da 75 pollici, proposta all’ottimo prezzo di 699 euro. Entrambe le promo sono disponibili qui di sotto.

Hisense 85E77NQ – 85 pollici – QLED

Hisense 85E77NQ: la scheda tecnica

La Hisense 85E77NQ ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di una Smart TV di qualità con un pannello di grandi dimensioni e una piattaforma smart ricca e aggiornata. Il modello in offerta ha un pannello QLED con risoluzione 4K e diagonale da 85 pollici (ma c’è anche la versione da 75 pollici, che riprende lo stesso comparto tecnico, in offerta).

La Smart TV di Hisense è dotata di Dolby Vision, HDR 10+ e HLG oltre che di supporto Dolby Atmos. C’è anche l’interessante funzione Game Mode Plus che ottimizza i parametri del pannello per ottenere un’esperienza di gioco completa, di qualità e a bassa latenza.

Il comparto software sfrutta la piattaforma smart VIDAA, sempre più ricca e completa, con tutte le app dei principali servizi di streaming, la possibilità di utilizzare Alexa e di sfruttare svariate funzioni per un utilizzo senza limitazioni del televisore. La dotazione di porte è completa e comprende tre porte HDMI 2.1 (una è eARC).

Hisense 85E77NQ: l’offerta Amazon

Grazie alla nuova promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Hisense 85E77NQ con un prezzo scontato di 999 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello. Per chi vuole risparmiare qualcosa, invece, c’è la versione da 75 pollici proposta a 699 euro.

La promozione in corso su Amazon prevede la consegna gratuita della Smart TV, con possibilità anche del ritiro del vecchio televisore oltre che di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna. C’è anche l’opzione per il pagamento rateale. Per sfruttare la promo in corso basta premere sul banner qui di sotto.

