Smart TV Hisense, il modello QLED da 43 pollici è al minimo storico

Fonte foto: Hisense

Tra i produttori di smart TV più apprezzati troviamo sicuramente Hisense che ha portato sul mercato apparecchi molto interessanti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’ideale, insomma, per chi è alla ricerca di un dispositivo per l’utilizzo quotidiano tra canali in chiaro e piattaforme di streaming.

Grazie alle offerte Amazon per le prossime ore il modello con schermo QLED da 43 pollici può essere acquistato in super offerta, con un prezzo che scende sotto i 300 euro arrivando al minimo storico. Parliamo di un televisore dalle grandi potenzialità, che può migliorare nettamente il comparto TV di casa, rinnovandolo con un prodotto smart che non costa una fortuna e con un design semplice ed elegante, che si adatta alla perfezione a qualsiasi ambiente domestico.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA U7

Smart TV Hisense: scheda tecnica

La smart TV Hisense QLED UHD 43E77KQ ha uno schermo da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è compatibile coi formati HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il sistema operativo è VIDAA U7 ed è stato sviluppato appositamente da Hisense per semplificare al massimo la configurazione e l’utilizzo dell’apparecchio. Oltre a questo, permette anche all’utente di accedere facilmente allo store proprietario e scaricare decine di applicazioni, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Possibile anche accedere a Vidaa Free, la piattaforma FAST di Hisense, che offre tanti canali in streaming da vedere gratuitamente ma con annunci pubblicitari.

Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Anche sul fronte delle connessioni questo televisore è un prodotto piuttosto completo. Ci sono tre ingressi HDMI 2.1 (di cui uno con eARC), due porte USB 2.0, l’Ethernet, l’uscita ottica e, addirittura, gli ingressi RGB ormai poco utilizzati ma più che utili per chi vuole collegare alla TV, ad esempio, una vecchia console o un lettore DVD. Per quanto riguarda le connessioni wireless abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth.

Il comparto audio è composto da due speaker da 14 W compatibili con Dolby Atmos e DTS VIRTUAL X, che permette la virtualizzazione degli altoparlanti utile per simulare un suono tridimensionale, simile a quello di una sala cinematografica, senza ovviamente posizionare speaker aggiuntivi.

Altra caratteristica interessante, la possibilità di utilizzare la smart TV con Alexa o VIDAA Voice, così da gestire il device utilizzando i comandi vocali e accedere ai vari dispositivi per la smart home.

Non manca, infine, la Game Mode Pro Plus che rileva automaticamente quando l’utente collega una console al televisore e permette di utilizzare l’Auto Low Latency Mode, utile per abbassare l’input lag e il Variable Refresh Rate, per consentire allo schermo della TV di adattarsi al refresh rate della console.

Smart TV Hisense 43 pollici: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino della Hisense QLED UHD 43E77KQ è di 399 euro tuttavia, grazie alle offerte Amazon, si può portare a casa questa smart TV a 299 euro (-25%, -100 euro) uno sconto che davvero potrebbe fare la gioia di molti.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA U7