Smart TV Hisense QLED 43E77N, un prezzo come questo è davvero irripetibile

Fonte foto: Hisense

La Smart TV Hisense QLED 43E77NQ è la scelta perfetta per chi vuole acquistare un televisore moderno, versatile e dal prezzo competitivo, portando a casa un ottimo schermo 4K da 43 pollici con diverse funzioni intelligenti per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Parliamo, insomma, di un dispositivo sviluppato per soddisfare un po’ tutte le esigenze: da chi cerca una nuova TV per accedere alle varie piattaforme di streaming e ai canali in chiaro e anche per gli amanti del gaming, che possono approfittare delle esclusive funzioni dedicate della Game Mode Plus.

Con l’offerta Amazon in corso, il prezzo di questa smart TV scende sotto i 300 euro, un’occasione imperdibile per rinnovare il comparto TV domestico spendendo il giusto.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA U7

Smart TV Hisense QLED 43E77N: scheda tecnica

La smart TV Hisense QLED 43E77NQ ha uno schermo da 43 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile coi formati HDR¸HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il sistema operativo è VIDAA U7, sviluppato direttamente da Hisense, che consente l’accesso a un nutrito store digitale dove scaricare decine di applicazioni, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Grazie a Vidaa Free, la piattaforma FAST di Hisense, questo apparecchio permette anche di accedere a diversi canali in streaming da vedere gratuitamente ma con annunci pubblicitari. Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono: tre porte HDMI 2.1 (di cui una con eARC), due porte USB 2.0, l’ingresso Ethernet, l’uscita ottica, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e addirittura gli ingressi RGB, una caratteristica da non sottovaluta che rende possibile collegare al televisore un lettore DVD, ad esempio o una vecchia console. Le connessioni wireless comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth.

Sul fronte dell’audio ci sono due speaker da 7 W compatibili con Dolby Atmos e DTS VIRTUAL X, un sistema in grado di virtualizzare gli altoparlanti, così da simulare un suono tridimensionale ma senza il bisogno di posizionare nella stanza speaker aggiuntivi. Per chi vuole, questo televisore è compatibile anche con Alexa o VIDAA Voice (l’assistente vocale di Hisense) che possono essere utilizzati per gestire l’apparecchio tramite comandi vocali e di accedere ai vari dispositivi per la smart home.

Tra le altre impostazioni a disposizione c’è l’AI Sport Mode e la Smooth Motion che migliorano l’immagine sullo schermo a garanzia di una resa visiva di qualità anche per le immagini in rapido movimento. La Filmmaker Mode, invece, consente di guardare film e serie TV (compatibili) con la stessa qualità con cui sono stati immaginati dal regista.

Per i gamer, c’è la Game Mode Plus che rileva in automatico quando una console viene connessa al televisore, attivando funzioni specifiche come l’Auto Low Latency Mode, utile per abbassare l’input lag e il Variable Refresh Rate, che permette alla TV di adattarsi al refresh rate della console. Molto interessante anche la Game Bar che mostra sullo schermo le impostazioni del televisore e le metriche del gioco (FPS, HDR e VRR) aiutando l’utente a ottimizzare al meglio la TV in base al titolo in riproduzione.

Smart TV Hisense: l’offerta su Amazon

Per portare a casa una smart TV Hisense QLED UHD 43E77NQ bisogna spendere 399 euro ma approfittando delle ottime offerte Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a 299 euro (-25%, -100 euro) uno sconto non da poco, che potrebbe fare gola a molti.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA U7