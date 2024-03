Fonte foto: Garmin

Quando si deve acquistare uno smartwatch per l’attività fisica outdoor non si può scendere a compromessi e bisogna scegliere prodotti di qualità, su cui poter contare sempre.

Il prezzo potrebbe non essere proprio contenuto, ma sarà comunque giustificato da specifiche tecniche di alto livello, robustezza e tutte le funzioni necessarie per accompagnare l’utente in ogni avventura, a partire da un ottimo GPS.

Tra i prodotti più interessanti del settore c’è il Garmin Instinct 2X Solar, l’orologio smart con ricarica solare dell’azienda svizzera, un mix di tecnologia e funzionalità perfette per ogni situazione.

Con l’offerta Amazon il prezzo scende sotto i 400 euro e con uno sconto del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Garmin Instinct 2X Solar – Display monocromatico da 1,1 pollici – Ricarica solare

Garmin Instinct 2X Solar: scheda tecnica

Il Garmin Instinct 2X Solar ha un display monocromatico da 1,1 pollici, con risoluzione 176×176 pixel. Si tratta di uno schermo transflettivo, con tecnologie anti-riflesso e Memory-In-Pixel, che garantisce un grande contrasto e buona visibilità in qualsiasi condizione di luce, con o senza retroilluminazione.

Lo smartwatch è realizzato in polimero fibro rinforzato con il cinturino in silicone. La lente è in Power Glass e in questa particolare versione è in grado di convertire la luce solare in energia andando così ad alimentare il dispositivo.

Molte le funzionalità dedicate al monitoraggio dei parametri vitali con la possibilità di rilevare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, l’idratazione, la body battery e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Presenti anche le funzioni per rilavare la qualità del sonno, i livelli di stress e quelle per la salute della donna, con l’invio di notifiche sul ciclo mestruale in arrivo e sui periodi di fertilità.

Altrettante le modalità per gli sportivi con funzioni specifiche per monitorare i progressi nell’attività fisica indoor e outdoor con corsa, camminata, arrampicata, palestra, ciclismo, nuoto (il device è impermeabile fino a 10 ATM), sci, snowboard, motocross, arti marziali, tennis e molto altro ancora.

Presenti anche le funzioni per il controllo delle notifiche dello smartphone, per la gestione della musica in riproduzione, il report mattutino delle attività e per trovare il proprio dispositivo.

Le opzioni di connettività comprendono il Bluetooth, l’ANT+ (per sincronizzare lo smartwatch con le attrezzature sportive come cardiofrequenzimetri ecc), Garmin Pay e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

Sul fronte dell’autonomia Garmin dichiara circa 40 giorni con energia solare in modalità smartwatch. Con il GPS si scende a circa 60 ore (145 ore utilizzando anche l’energia solare).

Optando per la modalità GPS Expedition Garmin promette un’autonomia di 60 giorni e fino a un massimo di 100 utilizzandolo in modalità risparmio energetico se si utilizza l’alimentazione solare la durata della batteria in questi ultimi due casi potrebbe essere teoricamente infinita, anche se molto dipende dalla luce a disposizione.

Garmin Instinct 2X Solar: l’offerta su Amazon

Il Garmin Instinct 2X Solar è uno smartwatch completo sotto molti punti di vista, che rappresenta la scelta ideale per chi pratica attività sportiva (soprattutto outdoor) e non vuole rinunciare a un prodotto affidabile e con tante utilissime funzionalità da sfruttare nelle proprie avventure, dall’utilissima torcia integrata e fino ad arrivare alla ricarica solare e al sofisticato sistema per il rilevamento della posizione.

Il prezzo di listino è di 449,99 euro ma con le offerte Amazon si scende fino a 379,99 euro (-16%, -70 euro), lo sconto ideale per portare a casa un device dalle grandi potenzialità che non deluderà sicuramente le aspettative.

Garmin Instinct 2X Solar – Display monocromatico da 1,1 pollici – Ricarica solare