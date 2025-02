Garmin Tactix 8 ufficiale, i nuovi smartwatch per le operazioni tattiche e non solo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin ha presentato i Garmin Tactix 8 i nuovi sportwatch di fascia alta destinati agli sportivi ma per chi è alla ricerca di un “dispositivo tattico“, da qui anche il nome, con molte funzioni specifiche per le esercitazioni militari e, naturalmente, una grande autonomia e materiali estremamente resistenti che gli consentono di sopravvivere in qualsiasi contesto.

Garmin Tactix 8: scheda tecnica

Il Garmin Tactix 8 arriva sul mercato con cassa da 47 e da 51 mm. Nel primo caso il dispositivo è disponibile solo con schermo AMOLED, mentre la versione da 51 mm è disponibile sia con AMOLED o che MiP con ricarica solare. I display su entrambe le versioni sono touchscreen circolari da 1,4 pollici, la versione AMOLED ha una risoluzione di 454×454 pixel e ha l’Always-on mentre l’altra opzione ha un display transflettivo con retroilluminazione e risoluzione 280×280 pixel.

Sugli schermi AMOLED c’è una lente in cristallo zaffiro mentre sulle altre versioni ci sono lenti Power Sapphire che includono anche uno strato semitrasparente di celle solari. La lunetta e il coperchio sono in titanio, la cassa in polimeri fibrorinforzati con una protezione in metallo per tenere al sicuro i sensori interni. I cinturini in nylon e silicone.

Tra le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali c’è il rilevamento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, l’idratazione, la body battery e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano le opzioni per rilevare la qualità del sonno, i livelli di stress quelle per la salute della donna.

Naturalmente il Garmin Tactix 8 è un device dedicato alle attività strategiche ma è anche un’ottima soluzione per il monitoraggio dell’attività fisica con la possibilità di tenere traccia dei propri progressi in decine si attività come corsa, camminata, boxe, attività in palestra, sport aquatici (impermeabile fino a 10 ATM), sport invernali e molto altro ancora.

Passando alle opzioni più specifiche, ci sono quelle per il rucking, una particolare tipologia di allenamento sviluppato per le esercitazioni militari e l’Ultralight Applied Ballistics, utile per l’analisi balistica utile durante le sessioni al poligono di tiro. Sul modello Elite c’è anche una versione più avanzata di questa funzione chiamata Applied Ballistics Elite Solver. Altra particolarità, le funzioni per le immersioni sportive con questo smartwatch che mette a disposizione dell’utente tutte le impostazioni per le immersioni con bombole o in apnea fino a una profondità di 40 metri. Tra le metriche a disposizione ci sono i dati sui tempi di discesa e di risalita, quelli sulla decompressione e molto altro.

Non mancano, naturalmente, le caratteristiche più classiche per gli smartwatch come la gestione delle notifiche dello smartphone, la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate tramite altoparlanti e microfoni integrati, l’accesso all’assistente vocale del telefono e i pagamenti contactless.

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth, l’ANT+ (utile per sincronizzare il device con le attrezzature sportive come cardiofrequenzimetri ecc) e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou. Per quanto riguarda il rilevamento della posizione è interessante sottolineare la presenza delle mappe TopoActive di tutto il mondo caricate nel device con la possibilità di aggiungere diverse funzioni avanzate sottoscrivendo un abbonamento a Outdoor Maps (59,99 euro all’anno).

Per quanto riguarda l’autonomia, Garmin ha specificato diversi dati in base ai vari modelli: c’è quello AMOLED da 47 mm che in modalità smartwatch può funzionare fino a 16 giorni e fino a 23 giorni in modalità orologio con risparmio energetico. Attivando il GPS i dati cambiano e ci si aggira tra le 30 e le 40 ore. Salgono le specifiche per la versione AMOLED da 51 mm con fino a fino a 29 giorni in modalità smartwatch e fino a 41 in risparmio energetico. Con il GPS attivo si oscilla tra le 68 e le 84 ore di utilizzo.

La versione Solar da 51 mm in modalità smartwatch arriva fino a 30 giorni oppure 48 giorni con energia solare mentre col risparmio energetico i dati variano dai 48 giorni per la sola alimentazione a batteria e fino ai ben 107 giorni con energia solare. Per il GPS anche qui i dati sono piuttosto oscillanti, più o meno si superano le 100 ore con energia solare.

Infine, trattandosi di un “dispositivo tattico” non manca la certificazione di resistenza di grado militare MIL-STD-810 che attesta la capacità di questo smartwatch di operare anche in condizioni ambientali estreme e la sua resistenza a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Garmin Tactix 8: prezzo e disponibilità

I nuovi Garmin Tactix 8 saranno ufficialmente disponibili da venerdì 21 febbraio sul sito di Garmin. Il prezzo suggerito è di: