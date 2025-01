Garmin Instinct 3 è ufficiale: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Garmin

Garmin aggiorna la sua gamma di smartwatch con il debutto del nuovo Instinct 3 che ha ora un display AMOLED e una lunetta rinforzata in metallo, per garantire maggiore luminosità e ancora più resistenza, elementi essenziali nell’uso outdoor. Lo smartwatch è disponibile da subito, con una gamma che comprende diverse varianti e due misure per quanto riguarda la grandezza della cassa.

Garmin Instinct 3, Smartwatch, 45mm, Display AMOLED 1,2 pollici

Garmin Instinct 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Garmin Instinct 3 è disponibile in due versioni, una con display AMOLED e una con display MIP monocromatico con funzione di ricarica solare Power Glass. Entrambe le varianti sono disponibili sia con cassa da 45 mm che con cassa da 50 mm.

La versione 50 mm con Power Glass è in grado di offrire un’autonomia superiore fino a 5 volte, in modalità GPS, rispetto al modello Instinct 2 Solar. Lo smartwatch è dotato anche di una torcia integrata, con luce bianca o rossa e possibilità di scegliere tra diversi livelli di intensità.

Sono inclusi, inoltre, diversi sensori per il monitoraggio della salute, dalla frequenza cardiaca al sonno passando per il sensore per l’analisi dell’ossigenazione del sangue. Per tenersi in forma è possibile utilizzare l’app Garmin Connect, che consente di accedere ad allenamenti e set di esercizi personalizzati.

Grazie alla funzione Health Snapshot, inoltre, è possibile attivare una sessione di 2 minuti in cui il dispositivo è in grado di registrare svariati parametri della salute dell’utente, generando poi un report da condividere con il proprio medico, con tutti i dati monitorati.

Il Garmin Instinct 3 si può abbinare facilmente allo smartphone (Android o iPhone), con anche la possibilità di utilizzare Garmin Messenger, per leggere e inviare messaggi, e Garmin Pay, per i pagamenti contactless (avendo a disposizione una carta supportata). Lo smartwatch è dotato di GPS multibanda con tecnologia SatIQ per una localizzazione precisa e consumi legati alla geolocalizzazione ridotti. Grazie alla funzione Livetrack è possibile condividere la propria posizione in tempo reale, con amici e familiari.

Garmin Instinct 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Garmin Instinct 3 è disponibile da subito, anche sul mercato italiano. Lo smartwatch è già acquistabile sullo store ufficiale di Garmin (per alcune varianti cromatiche, però, bisognerà attendere). Per quanto riguarda i prezzi, la versione con pannello AMOLED del dispositivo viene proposta con un prezzo di lancio di 449,99 euro. Per i modelli con display MIP e tecnologia Solar, invece, il prezzo è di 399,99 euro. I prezzi in questione si riferiscono alle versioni da 45 mm mentre per la versione da 50 mm è previsto un costo aggiuntivo di 50 euro. La gamma comprende diverse colorazioni, compresa la limited edition Tropical Pulse Collection.