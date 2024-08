Fonte foto: antoniodiaz / Shutterstock

Sony punta a rafforzare il suo ruolo di leader del settore dei videogiochi, anche grazie alla possibilità di offrire agli sviluppatori nuovi strumenti in grado di migliorare la qualità dei titoli. In quest’ottica, la casa nipponica ha annunciato il lancio di Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio.

Si tratta di un software plug-in (integrabile in Wwise di Audiokinetic, un software utilizzato da tutti i principali sviluppatori dell’industria) che permetterà agli sviluppatori di arricchire i propri titoli con l’audio spaziale da riprodurre tramite le cuffie.

L’audio spaziale anche per i videogiochi

Il nuovo Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio, stando a quanto rivelato da Sony, permette di simulare un effetto surround tramite le cuffie. Il software è in grado di ottimizzare l’elaborazione dei segnali audio, andando a ridurre il carico sull’hardware. In questo modo, è possibile implementare l’audio spaziale all’interno di un videogioco senza dover scendere a compromessi sulle prestazioni.

L’hardware del dispositivo potrà concentrare la maggior parte delle risorse nell’elaborazione di tutti gli aspetti grafici del videogioco che sarà arricchito da un audio spaziale, creato in modo semplice e senza l’utilizzo delle risorse del sistema.

In questo modo, è possibile massimizzare i dettagli grafici e il frame rate, aggiungendo il plus dell’audio spaziale in cuffia che permette ai giocatori di “identificare” la provenienza del suono. L’audio spaziale può rappresentare un elemento aggiuntivo per arricchire il gameplay (ad esempio aiutando il giocatore ad orientarsi in una nuova area di gioco) senza andare a gravare sulle risorse hardware disponibili.

Secondo la casa nipponica, inoltre, la progettazione del sound design diventerà più semplice, grazie alla possibilità di impostare uno a uno i vari suoni, dividendo gli effetti spaziali da quelli che non legati da punti specifici dello spazio di gioco.

Il software è già disponibile

Sony ha confermato che il nuovo Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio è già stato messo a disposizione ad alcuni sviluppatori (COLOPL, Cygames, Niantic e Square Enix) ed è attualmente utilizzato per lo sviluppo di titoli, sia per console e PC che per dispositivi mobile.

Nel suo comunicato, la casa nipponica conferma l’implementazione del nuovo software per l’audio spaziale in Principles Prologue, titolo di COLOPL disponibile per dispositivi Android e iOS/iPadOS.