Sony WH-1000XM5: le vere alternative alle AirPods sono in offerta

Fonte foto: Sony

Il segmento delle cuffie di fascia alta è caratterizzato da device dall’ottima scheda tecnica, destinati agli ascoltatori più esigenti che, per ascoltare al meglio i propri contenuti preferiti, sono disposti anche a spendere cifre piuttosto importanti.

Ed è in questa fascia di prezzo che vanno a posizionarsi le Sony WH-1000XM5, le cuffie over-ear del colosso della tecnologia giapponese, che arrivano sul mercato con tante funzioni interessanti, come l’ANC adattivo e l’audio spaziale e la promessa di una resa sonora di altissimo livello.

Per le prossime ore grazie alle offerte Amazon il prezzo di queste cuffie arriva poco sopra i 300 euro e con un’offerta del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Sony WH-1000XM5 – Sony V1 e HD QN1 – Auto NC Optimizer e audio spaziale

Sony WH-1000XM5: scheda tecnica

Le Sony WH-1000XM5 sono cuffie over-ear di fascia alta; hanno driver da 30 mm con magnete in neodimio e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz. Sono certificate Hi-Res audio e sono, dunque, compatibili con l’audio wireless ad alta risoluzione con codifica a LDAC.

Su questo modello, c’è il Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), un sistema che sfruttando degli algoritmi sviluppati da Sony consente di elaborare i suoni in riproduzione, ripristinando una qualità audio simile a quella del formato di origine.

Il processore è un Sony V1 che utilizzato insieme al chip HD QN1 consente agli utenti di accedere alla modalità Cancellazione attiva del rumore (ANC) sviluppata per eliminare i rumori ambientali, isolando l’ascoltatore da ciò che lo circonda. Con la modalità Ambientale, invece, le cuffie utilizzano i quattro microfoni sui padiglioni per percepire i suoni circostanti, voci delle persone incluse, senza dover togliere le cuffie.

Oltre a questo il processore permette di utilizzare anche la funzione Auto NC Optimizer, con queste cuffie che ottimizzano Cancellazione del rumore e la modalità Ambientale in base all’ambiente in cui vengono utilizzate. Per le chiamate, c’è la tecnologia Precise Voice Pickup che garantisce conversazioni chiare e cristalline anche in ambienti rumorosi, amplificando la voce del parlante e riducendo i rumori circostanti.

Le Sony WH-1000XM5 sono compatibili anche l’audio spaziale (coi device compatibili) grazie 360 Spatial Sound Personalizer (per i televisori Sony Bravia) e 360 Reality Audio.

Utilizzando il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint e Google Fast Pair), è possibile collegare il device allo smartphone per utilizzare l’app Headphones Connect, da cui gestire le funzioni delle cuffie, accedere all’equalizzatore e alle impostazioni. Il prodotto è compatibile anche con Alexa, Google Assistant e Siri.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia, Sony promette circa 30 ore di riproduzione musicale. Inoltre con una ricarica di 3 minuti è possibile ottenere altre 3 ore di ascolto.

Sony WH-1000XM5: l’offerta su Amazon

Per portare a casa le Sony WH-C1000XM5 bisogna spendere 419 euro, ma grazie all’offerta Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 310,45 euro (-26%, -108,55 euro), un’offerta da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo paio di cuffie di fascia alta.

Sony WH-1000XM5 – Sony V1 e HD QN1 – Auto NC Optimizer e audio spaziale