Le Sony WF-C700N sono in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 54%: si tratta delle cuffie true wireless da prendere oggi

Fonte foto: Sony

Le Sony WF-C700N sono le cuffie true wireless da prendere oggi su Amazon. Si tratta di un modello di qualità, in grado di garantire una resa audio ottimale e un comparto tecnico completo oltre a un’ottima autonomia. Sfruttando la promozione in corso oggi è possibile puntare sugli auricolari Bluetooth di Sony con un prezzo scontato di 59,99 euro.

L’offerta garantisce uno sconto del 54% rispetto al prezzo consigliato (129,99 euro) rendendo le Sony WF-C700N uno dei best buy di oggi sullo store. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post vendita, con anche possibilità di reso gratuito.

Lo sconto in corso è valido solo per alcune colorazioni della gamma Sony WF-C700N, composta da quattro varianti cromatiche. Per verificare la disponibilità delle cuffie true wireless e completare l’acquisto della versione desiderata è sufficiente premere sul banner riportato di seguito e poi aggiungere al carrello la variante preferita.

Sony WF-C700N: la scheda tecnica

Gli auricolari Bluetooth di Sony hanno tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Si tratta di un modello di qualità, in grado di offrire una resa audio elevata con anche la certificazione 360 Reality Audio per un’esperienza d’uso ancora più immersiva.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore in chiamata (anche dei fruscii del vento), in modo da poter effettuare telefonate chiare e senza interferenze, oltre alla cancellazione attiva del rumore per evitare le distrazioni esterne durante l’utilizzo.

Le Sony WF-C700N supportano la connettività Multipoint, per l’accoppiamento a due dispositivi in contemporanea, e possono garantire un’autonomia ottima. Con una sola carica, infatti, si può arrivare fino a 20 ore di utilizzo (oppure 15 ore con l’attivazione della cancellazione del rumore). Gli auricolari sono certificati IPX4. A disposizione degli utenti ci sono quattro diverse colorazioni.

Sony WF-C700N: l’offerta di Amazon

Con la nuova promozione di Amazon è possibile acquistare le Sony WF-C700N con un prezzo scontato di 59,99 euro e un taglio di prezzo del 54%. Si tratta dell’offerta giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless in grado di offrire prestazioni eccellenti con un prezzo accessibile.

Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Il prezzo proposto rappresenta il minimo storico per il modello. Per accedere alla promo, valida solo per alcune colorazioni, è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata.

