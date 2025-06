Gli auricolari Sony WF-C700N sono in offerta su Amazon con il 52% di sconto: si tratta dell'occasione giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie TWS

Fonte foto: Sony

È il momento giusto per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless: con la promozione in corso oggi su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sulle Sony WF-C700N che vengono proposte con il 52% di sconto.

Sfruttando l’offerta di oggi, gli auricolari Bluetooth di Sony sono ora acquistabili al prezzo scontato di 61,99 euro. Il modello in offerta è venduto e spedito da Amazon.

Gli utenti interessati alle cuffie di Sony hanno la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

Sony WF-C700N

La scheda tecnica dei Sony WF-C700N

Le Sony WF-C700N sono degli ottimi auricolari in-ear che possono rappresentare la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di abbinarsi a vari dispositivi grazie alla connettività Bluetooth.

Tra le caratteristiche delle cuffie troviamo il supporto all’eliminazione digitale del rumore, che permette di cancellare il rumore di fondo, ma anche la possibilità di attivare la modalità Suono ambientale, per continuare ad ascoltare i suoni nell’ambiente circostante.

Gli auricolari includono anche la riduzione del rumore del vento e permettono di effettuare chiamate audio con una resa sempre ottimale. Da segnalare anche la possibilità di personalizzare la qualità dell’audio via app e di poter sfruttare un’esperienza d’ascolto 360 Reality Audio Certified e in grado di soddisfare appieno le esigenze dell’utente, con la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine.

Le Sony WF-C700N supportano anche la connessione multipoint via Bluetooth. Di conseguenza, gli auricolari possono essere accoppiati a due dispositivi in contemporanea (Android, iOS, Windows o macOS) e passare da un dispositivo a un altro in modo semplice e veloce, senza dover effettuare ogni volta un nuovo accoppiamento.

Da segnalare anche un’ottima autonomia. Con una sola carica della batteria integrata, infatti, gli auricolari di Sony sono in grado di offrire fino a 15 ore di utilizzo, attivando l’eliminazione del rumore, oppure fino a 20 ore di utilizzo, senza eliminazione del rumore. I dati in questione considerano anche la carica aggiuntiva della custodia. Gli auricolari sono certificati IPX4.

Sony WF-C700N in offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Sony WF-C700N con un prezzo scontato di 61,99 euro. Lo sconto applicato dalla promozione è del 52% e le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta, disponibile per varie colorazioni degli auricolari, basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto applicato è valido solo per un breve periodo.

Sony WF-C700N