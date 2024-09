Creative Stage 2.1, su Amazon questa soundbar è al minimo storico

Fonte foto: Creative

Con l’arrivo dell’autunno, ormai alle porte, tornano anche le serate da passare a casa davanti a un bel film, magari in compagnia dei propri amici e familiari. E quale modo migliore per offrire a tutti un’esperienza di visione ottimale, se non quella di acquistare una soundbar?

Del resto, si tratta di una soluzione semplice, efficiente ed economica per migliorare l’audio del proprio televisore, ma senza spendere le cifre esorbitanti di un impianto surround e, ovviamente, senza passare per installazioni complicate, con cavi sparsi in giro per casa.

E proprio per questi motivi, quello delle soundbar è un mercato in forte crescita, con decine di prodotti molto interessanti che vanno a coprire tutte le fasce di prezzo. Ma per chi cerca un prodotto economico ma comunque di buona qualità, la soluzione migliore è la Creative Stage 2.1, un ottimo sistema per l’audio domestico che, grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato a meno di 80 euro arrivando, dunque, al minimo storico. Un’occasione davvero irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

Creative Stage 2.1 – Soundbar 2.1 – Potenza 160 W

Creative Stage 2.1: scheda tecnica

La Creative Stage 2.1, come è facile intuire dal nome, è una soundbar 2.1 con subwoofer esterno che può essere tranquillamente collegato dall’utente col cavo in dotazione e posizionato ovunque nella stanza. Ha una potenza massima di 160 W.

Tra le connessioni ci sono una porta USB, una porta HDMI (ARC), l’ingresso AUX e un ingresso ottico. Per quanto riguarda, invece, le connessioni wireless c’è Bluetooth che consente all’utente di collegare facilmente alla soundbar diversi dispositivi come gli smartphone, ad esempio, e riprodurre i propri contenuti audio preferiti senza dover collegare ulteriori cavi.

Sul fronte del design, parliamo di un prodotto molto elegante e dal look essenziale e discreto, che si adatta facilmente a qualsiasi contesto abitativo senza grosse difficoltà. Oltretutto date anche la dimensioni ridotte (680x100x78 mm la soundbar e 116x250x423 mm il subwoofer) è possibile posizionarlo ovunque, anche in quelle stanze più piccole, dove un prodotto più grande farebbe fatica a trovare il suo posto.

Infine, merita una menzione a parte l’installazione, davvero semplice e alla portata di tutti: basta solo collegare subwoofer alla soundbar, collegare l’apparecchio alla smart TV con cui verrà utilizzato e il gioco è fatto.

Soundbar Creative: l’offerta su Amazon

La Creative Stage ha un prezzo di listino di 96,77 euro, già piuttosto contenuto per un prodotto del genere; tuttavia grazie alle offerte su Amazon è possibile fare ancora di meglio e si può portare a casa questo prodotto a 74,99 euro (-23%, -21,78 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende decisamente più semplice l’acquisto di una buona soundbar.

Creative Stage 2.1 – Soundbar 2.1 – Potenza 160 W