La Yamaha YAS-209 è una soundbar potente, versatile e davvero intuitiva. Grazie alle ottime offerte su Amazon per le prossime ore è disponibile in super offerta

Fonte foto: Yamaha

La Yamaha YAS-209 è la soundbar perfetta per chi vuole migliorare l’audio della propria smart TV, scegliendo un prodotto potente, versatile e, praticamente Plug&Play, da installare senza troppe complicazioni. Parliamo di un dispositivo davvero immediato che garantisce ai consumatori un’esperienza sonora di alto livello, l’ideale per godere al meglio di film, musica e videogiochi, ma senza spendere troppo.

Specialmente ora che, grazie alle offerte su Amazon, questa soundbar arriva ad un prezzo che scende sotto i 300 euro. Un’occasione irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

Yamaha YAS-209 – Soundbar 2.1 con subwoofer esterno – Potenza 200 W

Yamaha YAS-209: scheda tecnica

La soundbar Yamaha YAS-209 con subwoofer wireless ha una configurazione 2.1 e una potenza massima di 200 W. Questo dispositivo è pienamente compatibile con il DTS Virtual:X, una soluzione che permette all’utente di simulare un audio surround ma senza dover posizionare altri altoparlanti fisici nella stanza.

Molto interessante anche la modalità Clear Voice, sviluppata per amplificare la voce dei parlanti nei contenuti in riproduzione, a garanzia di una resa sonora sempre chiara in qualsiasi ambiente.

Per gestire le varie impostazioni del dispositivo si può scaricare l’applicazione ufficiale di Yamaha (disponibile per Android e iOS) che, tra le altre cose, permette di usare lo smartphone come se fosse un telecomando. Inoltre, dall’app è anche possibile configurare Alexa che permette di accedere alle funzioni di questo prodotto tramite comandi vocali e di gestire sempre con la voce i vari device smart presenti in casa.

Tra le connessioni a disposizione, questa soundbar ha due porte HDMI, l’ingresso ottico e una porta USB. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi e il Bluetooth 4.2 utile, ad esempio, per riprodurre musica da un qualsiasi device esterno senza utilizzare altri cavi utilizzando una delle varie applicazioni per lo streaming come Spotify, Apple Music, TIDAL e Amazon Music.

Per quanto riguarda l’installazione, la procedura è davvero immediata: basta, infatti, collegare la soundbar alla presa di corrente e alla fonte sonora, posizionare il subwoofer wireless e il gioco è fatto. Merita, infine, una menzione a parte il design di questo dispositivo, semplice ed elegante, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

Soundbar Yamaha YAS-209: l’offerta su Amazon

La Yamaha YAS-209 ha un prezzo di listino di 429 euro, tuttavia, approfittando delle offerte Amazon per le prossime ore si può portare a casa questa soundbar a 283,16 euro (-34%, – 145,84 euro) uno sconto davvero molto interessante che potrebbe convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto.

