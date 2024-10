Soundbar Creative Stage 360, su Amazon costa davvero pochissimo

Fonte foto: Creative

Acquistare una soundbar vuol dire portare a casa un ottimo prodotto per migliorare l’audio domestico, spendendo il giusto ma, soprattutto, con la consapevolezza di aver scelto una soluzione pratica e veloce, che non richiede installazioni complicate e che è davvero semplice da utilizzare. Si tratta, infatti, di un sistema praticamente Plug&Play e, dopo aver effettuato i pochissimi collegamenti di rito, può entrare subito in funzione senza troppi problemi.

Tra i brand più interessanti in questo settore c’è Creative che offre ai suoi utenti dispositivi molto validi, come l’ottima Creative Stage 360, un ottimo prodotto economico ma che può regalare grandi soddisfazioni, migliorando notevolmente l’audio della propria smart TV o di un computer.

Per le prossime ore, grazie alle Offerte Amazon, il prezzo è davvero irresistibile e per meno di 170 euro si può portare a casa un’ottima soundbar con uno sconto davvero irripetibile che va colto senza troppe esitazioni.

Creative Stage 360 – Soundbar 2.1 – Potenza 240 W

Creative Stage 360: scheda tecnica

La Creative Stage 360 è una soundbar con subwoofer esterno; ha una configurazione 2.1 e una potenza massima di 240 W. Il dispositivo è compatibile anche con Dolby Atmos.

Parliamo di un prodotto semplice e davvero alla portata di tutti: installazione e utilizzo sono davvero intuitivi e, dopo aver effettuato tutti i collegamenti del caso, non resta che accendere l’apparecchio per godere al meglio dei propri contenuti preferiti, inclusi i canali in chiaro, le varie piattaforme di streaming o la musica proveniente da una qualsiasi sorgente esterna.

Tra le connessioni ci sono una porta USB, due porte HDMI (di cui una ARC) e un ingresso ottico. Non manca nemmeno il Bluetooth 5.0, che l’utente può utilizzare per collegare alla soundbar diversi device esterni e riprodurre facilmente qualsiasi contenuto senza dover utilizzare ulteriori cavi.

Infine, è molto interessante anche il design di questa soundbar che rimane un prodotto elegante e dal look essenziale, cosa che gli consente di essere posizionato tranquillamente in qualsiasi ambiente domestico. Trattandosi, poi, di un prodotto estremamente compatto (565x88x75 mm la soundbar e 115x250x422 mm il subwoofer) può essere posizionato anche nelle stanze più piccole, rappresentando un ingombro minimo ma migliorando notevolmente l’audio.

Soundbar Creative Stage 360: l’offerta su Amazon

Per portare a casa la soundbar Creative Stage 360 bisogna spendere 229,99 euro, tuttavia grazie agli sconti su Amazon il prezzo scende fino a 169,99 euro (-26%, -60 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe davvero fare la gioia di molti.

