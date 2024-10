Yamaha C20A, con l'offerta Amazon questa soundbar è un'occasione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La Yamaha C20A è una soundbar low-cost, dalle dimensioni contenute, semplice e molto versatile. Con le offerte Amazon per le prossime ore il prezzo è irresistibile

Fonte foto: Yamaha

Il mercato delle soundbar è estremamente variegato e include diverse tipologie di device: dai top di gamma che vanno a simulare in tutto e per tutto un’esperienza di ascolto cinematografica, fino ad arrivare ai prodotti più semplici, quelli sviluppati per "dare una spinta" all’audio della propria smart TV ma senza costare cifre esorbitanti.

In quest’ultima categoria di dispositivi troviamo la Yamaha C20A, una soundbar entry level con subwoofer integrato, dalle dimensioni contenute, semplice da utilizzare e altrettanto semplice da installare, sviluppata principalmente per chi non ha particolari esigenze ma vuole migliorare l’audio di casa spendendo il giusto.

Per le prossime ore, infatti, portare a casa questo dispositivo è ancora più semplice e grazie alle offerte Amazon il prezzo scende sotto i 180 euro, uno sconto davvero irripetibile e a queste cifre trovare di meglio è davvero impossibile.

YamahaC20A – Soundbar con subwoofer integrato – Potenza massima 100 W

Soundbar Yamaha C20A: scheda tecnica

La Yamaha C20A è una soundbar all-in-one con potenza massima di 100 W, una caratteristica che sommata anche a dimensioni estremamente compatte (600×64×94 mm), consente di posizionare questo prodotto praticamente ovunque, anche in quelle stanze più piccole o sulla scrivania sotto al monitor del PC, migliorando senza difficoltà l’audio di qualsiasi device a cui viene connessa.

Molte le funzionalità a disposizione dell’utente, tra cui: la tecnologia Virtual Surround, che simula un sound proveniente da più direzioni pur senza utilizzare speaker aggiuntivi; il sistema Bass Extension che migliora la riproduzione delle frequenze basse; la tecnologia Clear Voice, utilizzata per migliorare la resa sonora dei dialoghi.

Molto interessante anche la Modalità Game Sound che permette di collegare questa soundbar a un PC per migliorare la riproduzione dei suoni durante il gioco e ottenere un audio più reattivo e coinvolgente.

Tra le connessioni ci sono una porta HDMI, un ingresso ottico, e l’ingresso per il mini jack. Per quando riguarda le connessioni wireless c’è il Bluetooth 5.0 da utilizzare per collegare la soundbar a un qualsiasi device esterno e riprodurre i propri contenuti preferiti senza il bisogno di utilizzare cavi aggiuntivi.

Il dispositivo, inoltre, è compatibile anche con l’app ufficiale Yamaha, che consente di regolare le varie impostazioni e permette di usare lo smartphone come se fosse un telecomando.

Soundbar Yamaha C20A: l’offerta su Amazon

La Yamaha C20A ha un prezzo di listino di 269 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon per le prossime ore scende fino a 179 euro (-33%, -93 euro) uno sconto più che interessante che potrebbe convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto.

YamahaC20A – Soundbar con subwoofer integrato – Potenza massima 100 W