Soundbar Samsung, un'offerta unica nel suo genere

Fonte foto: samsung

Le soundbar a marchio Samsung sono prodotti estremamente validi, che possono migliorare notevolmente la qualità audio delle smart TV domestiche.

Potenti, eleganti, versatili e molto semplici da installare, questi dispositivi possono essere posizionati ovunque, garantendo una resa sonora di qualità e adattandosi totalmente alle varie esigenze dei consumatori

Tra le proposte più interessanti c’è la Samsung HW-C450/ZF che grazie agli sconti su Amazon può essere acquistata in super offerta a una cifra davvero irripetibile, poco al di sopra dei 150 euro. E a un prezzo così trovare di meglio è praticamente impossibile.

Samsung HW-C450/ZF – Soundbar 2.1 con subwoofer wireless – Adaptive Sound Lite

Soundbar Samsung HW-C450/ZF: scheda tecnica

La Samsung HW-C450/ZF è una soundbar con subwoofer wireless con configurazione 2.1. Il dispositivo è compatibile con i formati Dolby Audio e DTS Virtual:X che permettono di creare un effetto surround senza posizionare ulteriori altoparlanti nella stanza.

Tra le particolarità di questo prodotto spiccano sicuramente la modalità Bass Boost che intensifica la riproduzione delle frequenze basse, migliorandone la resa sonora.

Molto interessante anche la funzione Adaptive Sound Lite, che consente al dispositivo di analizzare i contenuti in riproduzione sulla smart TV a cui è connesso, ottimizzando in automatico il suono.

Presenti anche la modalità Voice Enhance che permette alla soundbar di amplificare le voci così da rendere i dialoghi sempre chiari e cristallini, e la modalità Gioco che si attiva quando si utilizza il dispositivo con una console, eliminando i rumori e ottimizzando la riproduzione dell’audio.

Tra le connessioni ci sono l’ingresso ottico e il Bluetooth da utilizzare per collegare la soundbar alla smart TV o a un device esterno in modo semplice e veloce e senza utilizzare altri cavi aggiuntivi.

Soundbar Samsung HW-C450/ZF: l’offerta Amazon

La Samsung HW-C450/ZF è una soundbar di buona qualità, sviluppata per migliorare l’audio della propria smart TV in modo facile e senza il bisogno di installazioni troppo complicate.

Parliamo di un prodotto estremamente versatile che si adatta a qualsiasi contenuto in riproduzione dai canali in chiaro, al cinema passando per la riproduzione musicale da fonti esterne e fino ad arrivare ai videogiochi, garantendo sempre risultati impeccabili.

Di listino per acquistare questo dispositivo servono 229 euro ma, con l’offerta Amazon si può portare a casa questa soundbar a 154,58 euro (-32%, -74,42 euro) uno sconto più che buono che permette agli utenti di acquistare un prodotto di qualità al giusto prezzo.

Samsung HW-C450/ZF – Soundbar 2.1 con subwoofer wireless – Adaptive Sound Lite