Le soundbar sono prodotti molti apprezzati dagli utenti, specialmente da quelli che vogliono migliorare l’audio della propria smart TV, ma senza dover passare per l’installazione di un sistema sorround, ben più complicato e decisamente più costoso e ingombrante, con cavi e casse varie da posizionare in giro per il salotto.

Perciò, per chi si sta preparando a una stagione autunnale da passare davanti al proprio televisore, magari facendo una maratona della propria serie TV preferita, l’acquisto di un device del genere è praticamente obbligatorio.

E tra i prodotti più interessanti su Amazon, spicca sicuramente la soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q, che per le prossime ore può essere acquistata in super offerta a meno di 300 euro, un’occasione irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q: scheda tecnica

La soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q con subwoofer esterno ha una configurazione 3.1.2, con 3 tweeter, 1 subwoofer e 2 altoparlanti up-firing, una tecnologia in grado di proiettare il suono in verticale così da simulare un ambiente sonoro a tre dimensioni. La potenza massima è di 360 W.

Il dispositivo è compatibile con Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X, due formati che servono anch’essi per simulare un suono surround ma senza dover posizionare fisicamente altri altoparlanti.

Parliamo di un prodotto dalle dimensioni contenute, cosa che gli consente di adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, consentendo di migliorare l’audio di una smart TV anche nelle stanze più grandi.

Tra le modalità a disposizione dell’utente c’è Q-Symphony che permette collegare la soundbar al televisore e di sincronizzare l’audio di entrambi. Adaptive Sound, invece, viene utilizzata per ottimizzare in totale autonomia il suono in base al tipo di scena in riproduzione.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo: una porta HDMI (con ARC), l’ingresso ottico e una porta USB. Sul fronte delle connessioni wireless, invece, c’è il Bluetooth che può essere utilizzato per collegare la soundbar a un televisore (o ad altri dispositivi compatibili) senza dover utilizzare cavi aggiuntivi. In questo senso con la funzione Tap Sound, il collegamento è davvero intuitivo e non ha bisogno di particolari configurazioni.

Non manca, infine, la modalità Game Pro, che si attiva quando il dispositivo viene collegato a una console e permette di migliorare la resa sonora in game riproducendo un audio 3D.

Soundbar Samsung HW-Q600C/ZF Serie Q: l’offerta Amazon

La Samsung W-S50B/ZF ha un prezzo di listino è di 499 euro ma, grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore si scende a 269,90 euro (-46%, -229,10 euro) uno sconto davvero unico che potrebbe fare la gioia di tutti gli utenti che vogliono acquistare una soundbar e sono solo in attesa dell’offerta giusta.

