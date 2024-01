Fonte foto: Samsung

Tra i prodotti più apprezzati tra quelli a marchio Samsung ci sono sicuramente le soundbar, che aiutano gli utenti a migliorare l’audio della propria smart TV portando a casa dispositivi compatti e facili da installare sotto lo schermo.

Oltretutto la loro grande versatilità gli permette di adattarsi a qualsiasi scenario, dalla visione quotidiana dei contenuti in chiaro, fino ad arrivare all’utilizzo con le più moderne console di gioco.

Su Amazon le offerte non mancano e per le prossime ore troviamo la Samsung HW-S800B/ZF disponibile con uno sconto davvero irripetibile.

Samsung HW-S800B/ZF – Soundbar 3.1.2 – Potenza totale 330 W

Soundbar Samsung HW-S800B/ZF: scheda tecnica

La Samsung HW-S800B/ZF è una soundbar con subwoofer wireless, configurazione 3.1.2 e due speaker up-firing, immaginati per proiettare il suono in verticale e simulare un audio tridimensionale.

Il dispositivo è pienamente compatibile anche con i formati Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X sviluppati per riprodurre un effetto surround ma senza posizionare ulteriori altoparlanti nella stanza.

Ma il vero punto di forza di questo prodotto sono le sue dimensioni contenute e una potenza massima è di 330 W, due particolarità che permettono all’utente di posizionare questo device ovunque e senza occupare troppo spazio, migliorando notevolmente l’audio della propria smart TV, anche in ambienti di medie o grandi dimensioni.

Presente anche la funzionalità Q-Symphony che permette di collegare la soundbar a un televisore compatibile, sincronizzando l’audio di entrambi i device, per una resa sonora migliore.

A bordo del dispositivo trova posto anche la tecnologia Adaptive Sound, da utilizzare per sincronizzare la Samsung HW-S800B/ZF con il televisore a cui è connessa ottimizzando automaticamente il suono in base alla scena riprodotta.

Tra le connessioni ci sono una porta HDMI (con ARC), il WiFi e il Bluetooth da utilizzare per collegare la soundbar alla smart TV o a un device esterno senza il bisogno di cavi. Il dispositivo è compatibile anche con gli assistenti vocali di Google e Alexa.

Infine c’è la modalità Game Pro, sviluppata appositamente per le console di nuova generazione per migliorare l’esperienza di gioco riproducendo un audio 3D.

Soundbar Samsung HW-S800B/ZF: l’offerta Amazon

La Samsung HW-S800B/ZF è una soundbar con un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche, che si adatta facilmente a qualsiasi situazione ed è in grado di migliorare notevolmente qualsiasi contenuto audio, incluso naturalmente il cinema e i videogiochi.

Il prezzo di listino è di 599,99 euro, che non sono certo pochi ma che, con l’offerta Amazon, per le prossime ore scendono a 449 euro (-25%, -150,99 euro). Uno sconto del genere su un prodotto di questo livello non capita spesso, l’occasione va colta al volo.

