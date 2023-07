Samsung, questa soundbar in offerta a un prezzo stracciato: offerta lowcost

Fonte foto: Amazon

Come avere un audio da cinema nel salotto della propria abitazione senza spendere una cifra da capogiro? Molto semplice: approfittando delle promo uniche che troviamo settimanalmente su Amazon per le migliori soundbar disponibili sul mercato. Come accade oggi per la soundbar Samsung HW-S801B/ZF che troviamo in offerta con uno sconto del 46% e praticamente la si paga la metà. Lo sconto fa scendere il prezzo al minimo storico e acquistandola risparmi più di 250€. C’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

La soundbar Samsung che troviamo in offerta è un modello veramente top, come si intuisce dal prezzo di lancio vicino ai 600€. Ha caratteristiche e funzionalità uniche, come ad esempio il supporto al Dolby Atmos Wireless, prima soundbar al mondo a utilizzare questa tecnologia. Oppure un vero audio a 3.1.2 canali per un suono immersivo proveniente dall’altro con 2 canali up-firing. Ti sembrerà di essere al cinema, mentre sei semplicemente seduto sul divano della tua abitazione. E per finire merita una menzione anche il design ultra-slim che la rende perfetta per ogni situazione. La puoi anche montare a parete per occupare pochissimo spazio.

Soundbar Samsung HW-S801B/ZF: le caratteristiche

Un suono che ti cattura e ti porta in mondi inesplorati. La soundbar Samsung HW-S801B/ZF è un modello veramente unico, realizzato con funzionalità premium e top di gamma. L’obiettivo è offrire una qualità audio simile a quella del cinema. Sappiamo benissimo che una delle poche pecche degli smart TV è proprio il comparto audio e l’unica soluzione è avere una soundbar come questa che troviamo oggi in offerta.

Il dispositivo audio Samsung è caratterizzato da un design moderno e ultra-slim: la puoi montare a parete, oppure appoggiarla sul mobile dove è presente lo smart TV. La puoi collegare al televisore tramite i classici cavi audio, oppure utilizzando la tecnologia Bluetooth. Oltre allo speaker centrale c’è anche un subwoofer wireless che assicura bassi di altissima qualità.

Tra le particolarità di questa soundbar c’è il supporto al Dolby Atmos wireless, la prima ad avere questo tipo di funzionalità. Grazie al supporto anche al DTS Virtual:X puoi creare suoni per un audio 3D direttamente nel salotto di casa. La tecnologia Adaptive Sound, invece, analizza il segnale audio e lo adatta alla tipologia di contenuto che stai vedendo, in modo da sentire con chiarezza le voci quando l’audio è basso. La soundbar è compatibile anche l’assistente vocale Alexa e Google Assistente, in modo da gestirla utilizzando i comandi vocali. Infine, è presente anche una modalità dedicata agli appassionati dei videogame.

Soundbar Samsung in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un crollo improvviso e verticale del prezzo per questa soundbar Samsung. Oggi la troviamo a un prezzo di 299,99€, grazie allo sconto speciale del 46%. Per questo accessorio per il TV si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 60€ al mese utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce e che attivi nella pagina prodotto. La spedizione e la consegna sono curati da Amazon e arriva a casa tua nel giro di pochissimi giorni. Puoi anche provarla con tutta calma: per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

