Soundbar Samsung, prezzo crolla al minimo storico

Se c’è un accessorio per i televisori che negli ultimi anni ha conquistato sempre di più il cuore degli utenti, è sicuramente la soundbar. Moltissimi smart TV offrono la possibilità di accedere a un numero di contenuti video praticamente infinito tra film, serie TV e documentari. Per gustare a pieno questi contenuti, però, è necessario avere anche il supporto dall’audio e come sappiamo molto bene, la maggior parte dei televisori è deficitario sotto questo punto di vista. Le soundbar vengono in nostro soccorso per offrirci un suono avvolgente con una qualità simile a quella del cinema.

Se siete alla ricerca di una soundbar compatta, ma che allo stesso tempo ha tutte le componenti giuste al proprio posto, questa Samsung HW-S50B/ZF dal design all-in-one fa al caso vostro. Soprattutto oggi che la troviamo in offerta con uno sconto del 43% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Il dispositivo è dotato di 2 subwoofer e di 3 tweeter per una potenza totale di ben 140W: la qualità audio non vi deluderà.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF: caratteristiche e funzionalità

Non sempre c’è la possibilità di acquistare un sistema audio per il televisore composto da un altoparlante centrale e da un subwoofer. Quando si ha poco spazio in salotto, la soluzione migliore è una soundbar all-in-one dal design compatto, come questa Samsung HW-S50B/ZF. Il dispositivo è dotato di tutto quello di cui si ha bisogno: 3 tweeter e 2 subwoofer in grado di offrire un suono avvolgente e con sonorità tipiche di un audio 3D. Grazie al Dolby Digital 5.1 e al DTS Virtual:X sembrerà veramente di essere al cinema.

Grazie alla presenza di un altoparlante centrale, il suono è sempre molto bilanciato e i dialoghi di film e serie TV sono chiari, anche con un volume molto basso. La tecnologia Adaptive Sound Lite è in grado di riconoscere la tipologia di contenuto e adatta automaticamente l’audio.

Per collegarla allo smart TV è molto semplice grazie al Bluetooth: basta pochi secondi per effettuare il pairing. In alternativa è possibile collegarla al televisore tramite la porta HDMI. Oltre a film e serie TV, è possibile riprodurre con la soundbar anche i propri brani preferiti.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la soundbar Samsung con un’offerta veramente speciale e la si paga pochissimo. Il merito è dello sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 141,89€, minimo storico dell’ultimo periodo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 28,38€ con il servizio offerto da Amazon. Il prodotto viene spedito e consegnato dal sito di e-commerce e beneficia di tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

