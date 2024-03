State lontani da queste app: sono infette

Fonte foto: Shutterstock

La prudenza e l’attenzione non bastano mai, specialmente quelle di Google che, ancora una volta, ha lasciato passare sul Play Store una lunga lista di app infette e pericolose. Lo ha scoperto, e rivelato, l’azienda di cybersicurezza Human Security, che ha analizzato le app incriminate e ha trovato in tutte del codice in grado di trasformare il telefono infetto in un “proxy residenziale“.

App infette: quali sono

La lista condivisa da Human Security contiene ben 28 app e, di queste, ben 17 sono app di VPN, cioè Virtual Private Network per navigare in modo anonimo e aggirare le restrizioni geografiche imposte da molti siti e piattaforme.

Il fatto che vengano usate sempre più le app di VPN per diffondere malware è emblematico e quasi paradossale: le VPN nascono per aumentare la sicurezza della navigazione, evitando il tracciamento dell’utente, ma finiscono per veicolare virus.

Di buono, però, c’è che se così tante app di VPN vengono usate per diffondere malware, allora vuol dire che le VPN sono una categoria di app sempre più usata. E questo è un bene.

Le app infette scoperte da Human sono queste:

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies

Phone Comparison

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Che cos’è un proxy residenziale

Le app scoperte da Human hanno la caratteristica di trasformare il telefono sul quale sono state installate in un “proxy residenziale“. Il proxy residenziale è un tipo di proxy, che a sua volta è un tipo di server che viene usato per mascherare un indirizzo IP.

Esattamente come una VPN prende l’indirizzo IP dell’utente e lo camuffa facendolo sembrare diverso a tutti i siti che provano a tracciarlo, così queste app usano i telefoni infetti per mascherare l’IP di un altro utente. Che può essere “buono” o “cattivo“.

Un proxy residenziale, in particolare, è un tipo di proxy legato ad un dispositivo fisico, che non cambia, proprio come un telefono sul quale è stato installato un software per attivare il proxy.

Perché queste app sono pericolose

Tutte le app scoperte da Human sul Play Store hanno al loro interno un SDK che trasforma i telefoni in proxy al servizio di qualcun altro. Un SDK è un Software Development Kit, cioè un pacchetto di codice già scritto e che è possibile inserire in un’app per ottenere un risultato, di solito per aderire ad un circuito pubblicitario.

Non è chiaro se gli sviluppatori delle app fossero al corrente del fatto che gli SDK usati sono potenzialmente pericolosi, ma ciò non cambia la questione: è meglio non usare queste applicazioni, perché potrebbero mettere il nostro telefono al servizio di un hacker o di un criminale informatico.

Ad esempio per inviare spam e malware a qualcun altro, o per nascondere transazioni economiche illegali, o per permettere a qualcuno di navigare su siti illegali sfruttando, come copertura, l’IP del proxy residenziale.