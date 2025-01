Cosa sono le VPN "verificate" da Google

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha presentato il badge “Verificato” per i servizi VPN sul Play Store, un riconoscimento per i fornitori che offrono elevati standard di privacy e sicurezza

Nel panorama delle applicazioni per la sicurezza informatica uno degli strumenti più utilizzati in assoluto sono le VPN (Virtual Private Network) che giocano un ruolo fondamentale nel proteggere gli utenti e la loro privacy durante la navigazione sul web.

Per garantire standard elevati e offrire maggiore trasparenza, Google ha introdotto il badge “Verificato” per le app VPN disponibili sul Google Play Store, un riconoscimento che mira a identificare i servizi che rispettano i più rigidi criteri di sicurezza e protezione dei dati, così da fornire agli utenti una guida affidabile che possa aiutarli nella scelta del migliore fornitore.

Che cos’è il badge Verificato per le VPN

Il badge “Verificato” non è solo un’etichetta, ma è il risultato di un processo di validazione molto dettagliato che viene conferito unicamente alle VPN che dimostrano un impegno costante nella protezione dei dati e nella sicurezza degli utenti.

Tra i criteri di verifica rientrano il superamento della Mobile Application Security Assessment (MASA) di livello 2, il rispetto delle linee guida di sicurezza di Google Play e altri criteri specifici.

Al momento, sono già diversi fornitori di servizi VPN hanno già ottenuto il badge Verificato e tra queste ci sono alcuni grandi nomi del settore come: NordVPN, hide.me e Aloha Browser che hanno sottolineato come l’introduzione di questo riconoscimento, rappresenti un passo importantissimo per la sicurezza digitale, sia per gli sviluppatori di VPN che per gli utenti finali.

Con questo sistema, insomma, Google Play continua a impegnarsi per rendere il proprio ecosistema più sicuro e trasparente, aiutando gli utenti a fare scelte più informate e incentivando gli sviluppatori a migliorare costantemente i propri standard di sicurezza sulle loro applicazioni.

Come si ottiene il badge “Verificato”

Questa certificazione, da un lato, aiuta le VPN a distinguersi dalla concorrenza, dall’altro, rappresenta anche una garanzia in più per gli utenti sulla qualità e l’affidabilità del servizio scelto. Il badge viene visualizzato nella pagina dell’app sul Play Store e nei risultati di ricerca garantendo, dunque, un’identificazione immediata delle VPN che soddisfano gli standard imposti.

Per ricevere il badge “Verificato”, un’app VPN deve rispettare alcuni requisiti specifici:

Superare una verifica MASA di livello 2

Avere un account sviluppatore di tipo “Organizzazione“

Rispettare i requisiti del livello API target di Google Play

Avere almeno 10.000 installazioni e 250 recensioni

Essere pubblicata su Google Play da almeno 90 giorni

Inviare una dichiarazione sulla sicurezza dei dati, specificando l’adesione a revisioni di sicurezza indipendenti e l’implementazione della crittografia in transito

A margine della pagina ufficiale del badge Verificato, però, si legge anche che questi requisiti non sono del tutto esaustivi ma che, soddisfarli tutti, aumenta significativamente le possibilità di ottenere il riconoscimento e, di conseguenza, una maggiore visibilità sul Google Play Store.