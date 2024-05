Ring Spotlight Cam Pro, la videocamera per esterni a un prezzo mai visto

Ring Spotlight Cam Pro è una videocamera per esterni, molto efficiente, ottima per tenere sotto controllo la propria abitazione. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Fonte foto: Ring

Con l’arrivo delle vacanze estive sono migliaia le abitazioni a rischio furti e, soprattutto gli utenti che vivono nelle zone più isolate, dovranno provvedere necessariamente all’installazione di un sistema di videosorveglianza, così da controllare la casa da remoto e tenere lontani i malintenzionati.

Per semplificare la vita alle persone arriva Ring, l’azienda di proprietà di Amazon specializzata in prodotti per la sicurezza domestica e per la smart home, che offre un’ottima selezione di prodotti in super offerta, pronti a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

E tra questi c’è Ring Spotlight Cam Pro, una videocamera di sicurezza dalle grandi potenzialità, che può essere acquistata in super offerta su Amazon a un prezzo davvero irripetibile, che scende sotto i 200 euro

Ring Spotlight Cam Pro – Videocamera di sicurezza – Rilevazione 3D dei movimenti e modalità notturna

Ring Spotlight Cam Pro: scheda tecnica

Ring Spotlight Cam Pro è una videocamera di sicurezza progettata appositamente per ambienti esterni con con video HD a 1080p con HDR.

Grazie ai faretti LED attivati dal movimento e alla visione notturna, è possibile ottenere immagini perfette anche di notte o nelle zone scarsamente illuminate.

Presente su questo modello il sistema per la rilevazione del movimento che sfrutta una tecnologia per la rilevazione 3D dei movimenti, riuscendo a catturare con estrema precisione tutte quelle presenze che potrebbe rappresentare una minaccia per la propria abitazione, ignorando i soggetti di passaggio.

Inoltre, utilizzando la tecnologia per la vista dall’alto l’utente può avere una panoramica dell’area coperta dalla telecamera e ricevere notifiche solo per la porzione di spazio selezionata, a garanzia di una maggiore accuratezza nella videosorveglianza.

In caso di eventuali anomalie rilevate, oltre alla notifica sull’app ufficiale, la videocamera è in grado anche di emettere un segnale acustico grazie alla sirena di sicurezza integrata.

Per quanto riguarda l’audio, non manca la comunicazione bidirezionale con Audio+ che permette di parlare con la persona davanti alla telecamera senza interferenze.

Come tutti i prodotti a marchio Ring, anche questo dispositivo può essere utilizzato tranquillamente con tutti gli altri device prodotti dall’azienda di proprietà di Amazon, inclusi anche i vari smart assistant compatibili con Alexa. Qui è possibile utilizzare i comandi vocali oppure accedere alla funzione Live View per controllare in tempo reale la telecamera. In alternativa si può utilizzare l’app ufficiale Ring.

In più, sottoscrivendo l’abbonamento Ring Protect (facoltativo) sarà possibile registrare video, rivederli e condividerli in ogni momento in modo da creare in modo facile e veloce un vero e proprio sistema di videosorveglianza.

Infine, per quanto riguarda l’installazione questa videocamera può essere collegata direttamente alla rete elettrica domestica (e, chiaramente, al WiFi) così da avere un sistema attivo 24 ore su 24.

Ring Spotlight Cam Pro: l’offerta Amazon

La Ring Spotlight Cam Pro è la videocamera di sicurezza perfetta per chi vuole installare un sistema per la videosorveglianza efficiente ed estremamente intuitivo da gestire, una soluzione davvero alla portata di tutti che permette di tenere sotto controllo l’esterno della propria abitazione e rilevare qualsiasi tentativo di intrusione con una grande precisione, avvisando l’utente in tempo reale con una notifica sull’app.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 229,99 euro ma grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 179,99 euro (-22%, -50 euro) uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice proteggere la propria casa.

