Ring Stick Up Cam Pro, questa telecamera per esterni è un affare

Ring Stick Up Cam Pro è una telecamera per esterni, semplice montare e con tante funzioni per proteggere al meglio la propria casa. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Fonte foto: Ring

Per provvedere efficacemente alla sicurezza della propria abitazione, la soluzione migliore è acquistare una telecamera per esterni; una cosa più semplice a dirsi che a farsi, anche perché sul mercato ci sono decine di prodotti adatti più o meno a tutte le tasche ma che, chiaramente, bisogna conoscere per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Ma quando si parla di sicurezza, il consiglio è sempre quello di affidarsi un brand noto, come Ring (cioè Amazon) che offre ai suoi utenti un nutrito catalogo di device che si adattano perfettamente a ogni contesto abitativo. Tra i modelli più interessanti c’è la Ring Stick Up Cam Pro, un’ottima telecamera per esterni, molto semplice da montare e con tante funzioni per monitorare costantemente la propria abitazione.

Per le prossime ore, con le offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 90 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è impossibile.

Ring Stick Up Cam Pro – Videocamera per esterni – Funzione Live View e visione notturna

Ring Stick Up Cam Pro: scheda tecnica

La Ring Stick Up Cam Pro è una telecamera per esterni in grado di registrare video HDR a 1080p. Non manca nemmeno la modalità Live View che, grazie all’app Ring consente di accedere al device in tempo reale dal device e vedere in ogni momento ciò che succede intorno alla propria abitazione

Grazie al sensore di movimento 3D, il dispositivo è in grado di rilevare ogni movimento e avvisare rapidamente l’utente, evitando i falsi allarmi. Con la vista dall’alto, inoltre, è possibile impostare le varie zone da controllare in modo estremamente preciso, così da coprire solo l’esterno della propria abitazione evitando, ad esempio, di rilevare i movimenti in strada.

In più, grazie alla visione notturna a colori, è possibile tenere d’occhio la zona indicata anche di notte e senza preoccuparsi di posizionare la telecamera nei pressi di fonti luce.

Per quanto riguarda l’audio la Ring Stick Up Cam Pro garantisce anche la comunicazione bidirezionale con Audio+ così da poter comunicare con la persona dall’altra parte dello schermo senza problemi.

Oltre a questo, il device è pienamente compatibile con i diversi dispositivi Alexa (come gli smart display di Amazon, ad esempio) cosa che consente all’utente di gestire la telecamera anche tramite comandi vocali.

Le funzioni Live View e le notifiche in tempo reale sono già attive di default, ma è possibile anche sottoscrivere un abbonamento Ring Protect Plus (10 euro al mese o 100 euro all’anno) e ottenere altre funzionalità avanzate come la registrazione video, l’acquisizione di screenshot e l’Advanced Pre-Roll che, in caso di rilevamento, consente all’utente di vedere nel dettaglio l’evento segnalato.

Infine, merita una menzione a parte l’installazione che è davvero molto intuitiva: basta collegare la telecamera a una qualsiasi presa di corrente e poi alla rete WiFi di casa tramite l’applicazione ufficiale di Ring. Inoltre il dispositivo può essere fissato al muro in modo facile e veloce come una classica telecamera di sicurezza e senza preoccuparsi degli agenti atmosferici, dato che il dispositivo è in grado di resistervi.

Ring Stick Up Cam Pro: l’offerta Amazon

Per portare a casa la Ring Stick Up Cam Pro bisogna spendere 179,99 euro con le offerte Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende a 89,99 euro (-50%, -90 euro), un’offerta incredibile che rende decisamente più semplice installare un’ottima telecamera di sicurezza e tenere al sicuro la propria abitazione senza spendere un patrimonio.

Ring Stick Up Cam Pro – Videocamera per esterni – Funzione Live View e visione notturna