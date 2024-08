Fonte foto: Ring

Ring, azienda del gruppo Amazon specializzata in prodotti e servizi per la sicurezza domestica, ha svelato il nuovo Battery Video Doorbell. Si tratta di un videocitofono di nuova generazione che mette a disposizione degli utenti diverse funzioni aggiuntive, per rendere ancora più smart la propria casa. Il nuovo videocitofono è già disponibile in preordine, direttamente tramite Amazon, e si affianca al recente Ring Battery Video Dorebell Pro.

Ring Battery Video Doorbell

Ring Battery Video Doorbell: caratteristiche

Battery Video Doorbell ha una videocamera HD, con un campo visivo di 150°x150°, in modo da poter accedere a una visuale a figura intera dei visitatori.

Questa funzione consente di ottenere una visione più ampia del 66% rispetto a quanto garantito dal modello precedente (il Ring Video Dorebell di 2° generazione), rendendo ancora più efficace il servizio Avvisi per i pacchi, accessibile con l’abbonamento Ring Protect (disponibile da 3,99 euro al mese) che aggiunge anche gli Smart Alert.

Il videocitofono, inoltre, include funzioni come la rilevazione di movimento con zone personalizzabili e avvisi in tempo reale, il Live View, che trasforma il dispositivo in una vera e propria telecamera Wi-Fi da esterno, e l’audio bidirezionale.

Ring Battery Doorbell ha la visione notturna a colori, che migliora le riprese in assenza di luce solare o artificiale. Ring ha realizzato, inoltre, un nuovo sistema di montaggio a perno che semplifica l’installazione fai-da te del videocitofono, oltre che la sostituzione della batteria.

Battery Video Doorbell può essere collegato a dispositivi compatibili con Alexa, come un Echo Show, in modo da visualizzare in tempo reale le immagini riprese dal videocitofono e sfruttare l’audio bidirezionale per parlare con i visitatori.

Ci sono anche vari strumenti legati alla privacy e alla sicurezza, come la crittografia video end-to-end attivabile tra le opzioni avanzate e la possibilità di definire zone di privacy, per bloccare il monitoraggio e la registrazione di determinate aree.

Ring Battery Video Doorbell: prezzo e disponibilità

Il nuovo Battery Video Doorbell di Ring è già disponibile in pre-ordine, con possibilità di completare l’acquisto direttamente tramite Amazon. Il nuovo videocitofono è disponibile con un prezzo di 99,99 euro. Le spedizioni prenderanno il via il prossimo 4 settembre 2024.

È possibile scegliere tra due versioni, una con colorazione Nickel Satinato e una con colorazione Bronzo Veneziano. Entrambe le versioni hanno la parte alta del citofono realizzata con una finitura nera. Per tutti gli utenti che acquistano il nuovo Battery Video Doorbell ci sono anche 30 giorni di prova gratuita di Ring Protect.

