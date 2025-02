Ring annuncia la nuova Outdoor Camera Plus

Fonte foto: Ring

Ring, società del gruppo Amazon, ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova Outdoor Camera Plus, una videocamera di sicurezza progettata per offrire immagini di alta qualità e funzionalità avanzate.

Sebbene il prodotto non sia ancora disponibile per la spedizione, l’annuncio ha suscitato notevole interesse tra gli appassionati di sicurezza domestica e tecnologia.

La Ring Outdoor Camera Plus si distingue per la sua risoluzione video 2K, la tecnologia per la visione notturna a colori e le opzioni di alimentazione flessibili.

Outdoor Camera Plus – 2K con Ring Vision

Ring Outdoor Camera Plus: caratteristiche tecniche

La Ring Outdoor Camera Plus è dotata di una risoluzione video 2K che permette di acquisire immagini nitide e dettagliate, essenziale per monitorare efficacemente la propria abitazione o attività commerciale.

La tecnologia per la visione con poca luce consente alla videocamera di catturare immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a tecniche avanzate di elaborazione delle immagini. Questa caratteristica è particolarmente utile per sorvegliare aree esterne durante la notte, mantenendo una visione chiara anche in giardini poco illuminati.

Il dispositivo integra Ring Vision, una combinazione di hardware e software che ottimizza la qualità video. Il vetro antiriflesso riduce il bagliore della luce intensa, mentre i sensori catturano accuratamente i colori anche in condizioni di luce sfavorevoli.

La videocamera è progettata per essere utilizzata sia in ambienti interni che esterni e presenta una struttura resistente alle intemperie. Il sistema di montaggio è semplice da utilizzare, consentendo l’installazione anche a soffitto.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la Ring Outdoor Camera Plus offre diverse opzioni: a batteria, tramite cavo elettrico o con energia solare.

Senza un abbonamento, gli utenti possono usufruire di avvisi in tempo reale, Live View e audio bidirezionale. Sottoscrivendo un piano di abbonamento Ring Home, è possibile accedere a funzionalità aggiuntive come il rilevamento di persone, pacchi e veicoli, e la cronologia video degli eventi fino a 180 giorni. L’abbonamento Ring Home Premium offre anche la registrazione 24/7, disponibile con alimentazione cablata o plug-in.

La videocamera è compatibile con i dispositivi Alexa, permettendo di riprodurre Live View in tempo reale e comunicare con i visitatori tramite audio bidirezionale.

La Outdoor Camera Plus include funzionalità per la privacy personalizzabili, come le zone privacy che consentono di eliminare aree specifiche dalla registrazione. Inoltre, la spia blu che si illumina durante la registrazione è una misura di trasparenza per informare chi si trova nelle vicinanze che la videocamera è attiva. Ring richiede la verifica a due fattori per tutti i clienti ed offre la crittografia video end-to-end come opzione avanzata.

Ring Outdoor Camera Plus: quanto costa

La Ring Outdoor Camera Plus è disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 99,99 euro. Le spedizioni inizieranno a partire dal 26 marzo 2025.