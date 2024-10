Il videocitofono Ring Battery Video Doorbell Pro è al minimo storico

Fonte foto: Ring

Su Amazon continuano le offerte sui prodotti Ring e tra le proposte più interessanti sull’e-commerce c’è sicuramente quella per il Ring Battery Video Doorbell Pro.

Parliamo di un videocitofono a batterie arrivato sul mercato solo da qualche mese ma già inserito nella lista dei device per la sicurezza domestica più apprezzati di sempre, grazie a tante funzionalità smart e a una grandissima semplicità nell’installazione e nell’utilizzo.

Per i prossimi giorni il prezzo di questo dispositivo arriva al minimo storico, scendendo a poco più di 150 euro. Un’offerta davvero irripetibile che bisogna cogliere al volo.

Ring Battery Video Doorbell Pro: scheda tecnica

Ring Battery Video Doorbell Pro è un videocitofono a batterie con una qualità video a 1.536p; inoltre grazie ai sensori ottici in dotazione questo dispositivo è in grado di elaborare dinamicamente le immagini per migliorare la resa visiva delle riprese.

Grazie alla funzione Low-Light Sight questo prodotto può essere installato anche in ambienti poco illuminati, sfruttando al meglio la luce disponibile (anche nelle ore notturne).

Presente anche una modalità per riconoscere i movimenti estremamente precisa, che utilizzando un sistema radar per il rilevamento 3D dei movimenti, riduce notevolmente i falsi allarmi e avvisa l’utente solamente in quelle situazioni che potrebbero rappresentare un pericolo per la sua sicurezza.

Molto interessante anche la vista dall’alto che permette di guardare una panoramica dell’area che monitora il videocitofono evitando l’invio di avvisi per le aree limitrofe, come una strada ad esempio.

Per quanto riguarda l’audio questo videocitofono offre un sistema di comunicazione bidirezionale con cancellazione del rumore, che consente di parlare con la persona dall’altra parte del citofono senza interferenze.

Molto intuitiva l’installazione: basta caricare la batteria interna del device e dopo averlo fissato al muro resta che connetterlo al WiFi tramite l’app ufficiale e configurare le zone da controllare. Inoltre questo prodotto è compatibile con tutti i device marchio Ring e con i vari smart assistant di Amazon con Alexa.

All’acquisto, questo dispositivo permette di utilizzare la modalità Live View per controllare in tempo reale la telecamera del videocitofono dall’app ufficiale o tramite uno smart display compatibile; per chi volesse è possibile sottoscrivere anche l’abbonamento a Ring Protect (facoltativo) che consente anche di registrare video, di rivederli e condividerli in ogni momento.

Un’opzione in più che permette di trasformare il Ring Battery Video Doorbell Pro in un sistema di videosorveglianza da gestire comodamente dal proprio smartphone.

Ring Battery Video Doorbell Pro: l’offerta su Amazon

Ring Battery Video Doorbell Pro ha un prezzo di listino di 229,99 euro, ma grazie alle offerte Amazon il prezzo scende a 159,99 euro (-30%. -70 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

