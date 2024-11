Xiaomi, con lo sconto Black Friday lo smartphone top costa la metà

Lo Xiaomi 12 Pro è in offerta con uno sconto del 52% e risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino. Fotocamera professionale e batteria che si ricarica in un lampo.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

All’inizio ufficiale del Black Friday manca sempre meno, ma le prime offerte in anteprima sono già disponibili sul sito di e-commerce. E alcune di queste sono veramente incredibili. Come ad esempio lo Xiaomi 12 Pro disponibile con uno sconto del 52% al prezzo più basso di sempre. Non si tratta di un errore di battitura: lo sconto è realmente del 52% e lo vai a pagare meno di metà prezzo con un risparmio netto che sfiora i 500 euro. Un vero affare per un telefono uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma a tutti gli effetti un vero top di gamma pensato per chi ama scattare immagini e video perfetti anche nelle situazioni più difficili.

Se vuoi un telefono premium, ma non vuoi spendere una cifra a tre zeri, lo Xiaomi 12 Pro è quello che fa per te. A bordo trovi il meglio che può offrire la tecnologia in questo momento, a partire da un processore potente e da un display che ha ricevuto anche diversi riconoscimenti internazionali per la sua qualità. Anche la batteria è un unicum sul mercato grazie alla ricarica super rapida fino a 120 W che permette di avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo. Insomma, un vero affare da Black Friday che devi essere velocissimo ad approfittare.

Xiaomi 12 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi 12 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo Black Friday da cogliere al volo, prima che termini. Da oggi trovi lo Xiaomi 12 Pro a un prezzo di 439,90 euro con uno sconto del 52% rispetto a quello consigliato. Per questo smartphone si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce e il risparmio netto sfiora i 500 euro. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis attivabile in fase di check-out.

Si tratta di una promo Black Friday anticipata e il prezzo è valido fino al 2 dicembre, ma vi consigliamo di affrettarvi perché le scorte potrebbero terminare molto presto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi molto rapidi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi lo puoi acquistare anche come regalo per Natale.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro: le caratteristiche tecniche

Non bisogna girarci troppo intorno: lo Xiaomi 12 Pro resta a tutti gli effetti uno smartphone premium, anche a distanza di più di un anno dall’uscita sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti. A "parlare" per lui ci pensa la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che lo contraddistingue: lo schermo. Xiaomi ha optato per un display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD (la più elevata possibile su uno smartphone) con refresh rate adattivo che va da 1 Hz fino a un massimo di 120 Hz. Questo permette allo smartphone di ottimizzare anche il consumo della batteria e di allungare l’autonomia il più possibile. Batteria che resta uno standard per l’intero settore grazie alla capacità di 5.000mAh e la ricarica rapida da 120 W.

Lo smartphone assicura anche ottime prestazioni e il merito è della versione più potente del processore Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai nessun tipo di problema con i videogame e le app per la produttività (grazie allo schermo molto ampio lo puoi utilizzare all’occorrenza anche per le videochiamate o per modificare documenti di lavoro).

Da ultimo, ma non per importanza, il comparto fotografico. Si tratta dell’elemento su cui Xiaomi ha investito maggiormente per posizionare lo Xiaomi 12 Pro nella fascia altissima del mercato. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con tre sensori da 50 megapixel di livello professionale. Oltre alla fotocamera principale Sony, hai a disposizione un obiettivo ultra-grandangolare e un teleobiettivo con lunghezza focale equivalente a 48 mm. La fotocamera per i selfie è da ben 32 megapixel. Xiaomi ha impreziosito lo smartphone con tecnologie innovative che ti permettono di scattare foto e registrare video al buio con una qualità elevatissima. Insomma, lo smartphone perfetto se sei un amante della fotografia.

Xiaomi 12 Pro