Xiaomi, questo è lo smartphone top da comprare oggi: minimo storico

Questa nuova settimana di maggio non poteva cominciare in modo migliore: da oggi su Amazon, infatti, trovi l’ottimo Xiaomi 14T, smartphone top di gamma del colosso cinese, in offerta al minimo storico e al miglior prezzo web. Il merito è dello sconto del 40% che ti fa risparmiare più di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti web e che fanno diventare lo Xiaomi 14T lo smartphone da acquistare oggi. Se vuoi un telefono top con un ottimo rapporto qualità-prezzo è questo il telefono che devi comprare. Ti consigliamo di approfittarne subito: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Lo Xiaomi 14T è un telefono poco considerato quando si valuta l’acquisto di un modello top di gamma, ma in realtà non ha nulla da invidiare a dispositivi più costosi e blasonati. Dotato di un ottimo schermo molto fluido e ampio, di un processore che supporta qualsiasi applicazione e anche gli strumenti di intelligenza artificiale. Il punto forte dello smartphone, però, è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica: nella parte posteriore trovi sensori professionali che assicurano scatti e video perfetti. E per chiudere una batteria a lunghissima durata.

Xiaomi 14T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo super scontato per lo Xiaomi 14T, smartphone top di gamma del colosso cinese. Da oggi lo Xiaomi 14T è disponibile a un prezzo di 390,92 euro con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Per uno smartphone lanciato sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare: il risparmio netto è superiore ai 250 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 78,19 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi, inoltre, ricevi un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Xiaomi 14T: le caratteristiche tecniche

Un top di gamma fatto e finito. Lo Xiaomi 14T è quanto di meglio tu possa trovare sotto la soglia dei 400 euro. Un telefono che assicura prestazioni ottime e dotato anche di tecnologie innovative che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. Merito di Xiaomi che ha sviluppato strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni e migliorano la produttività.

La scheda tecnica si basa su un display AMOLED di nuova generazione da 6,67 pollici e risoluzione 1,5K, superiore al FHD. La frequenza di aggiornamento arriva fino a un massimo di 144 Hz, per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Luminosità molto elevata che lo rende visibile nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico e il merito è della collaborazione con Leica, leader mondiale nella produzione di ottiche. Leica, oltre a lavorare sui sensori fotografici, ha sviluppato anche sull’ottimizzazione software e il risultato finale è straordinario. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel, supportato da un teleobiettivo sempre da 50 megapixel e da una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare l’ottima fotocamera da 32 megapixel. Non mancano strumenti avanzati per l’editing fotografico e per rendere ogni scatto un capolavoro.

Chiudiamo con una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W che impiega poco più di mezzora per ricaricare al 100% lo smartphone.

