Prezzo stracciato per lo smartphone top di Xiaomi: minimo storico

Il nome dice molto sulle potenzialità e sulle caratteristiche di questo smartphone Xiaomi. Parliamo del Redmi Note 14 Pro+, smartphone uscito sul mercato da un paio di mesi e tra i protagonisti assoluti del primo semestre 2025. Un telefono che si posiziona stabilmente nella fascia dei top di gamma accessibili, ma che oggi trovi a un prezzo stracciato. Il merito è dell’offerta speciale disponibile su Amazon: super sconto del 41% e risparmi 200 euro rispetto al prezzo consigliato. Un’occasione unica per acquistare un telefono top di gamma a un prezzo mai visto prima.

Il Redmi Note 14 Pro+ non ha nulla da invidiare a dispositivi che costano molto di più. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici, processore Snapdragon di ultima generazione e una batteria con ricarica ultra rapida (per avere il 100% di autonomia bastano poco più di 15 minuti). Il punto forte dello smartphone, però, è il comparto fotografico e il sensore principale da ben 200 megapixel che assicura immagini super definite in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. E hai anche il supporto dell’intelligenza artificiale.

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon trovi il Redmi Note 14 Pro+ in promo con uno sconto esagerato del 41% che fa scendere il prezzo a 283,93 euro. Oltre a essere il minimo storico sul sito di e-commerce, si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web e fai un super affare. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro, ma dipende da dove abiti e da quando effettui l’ordine. Come da nuove indicazioni del sito di e-commerce, i giorni a disposizione per effettuare il reso gratuito sono quattordici.

Redmi Note 14 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Scatti iconici a un prezzo alla portata di tutti. Il Redmi Note 14 Pro+ è sicuramente lo smartphone ideale per chi ama scattare le foto e non vuole spendere centinaia di euro per un cameraphone premium.

Xiaomi ha puntato su un sistema fotografico professionale senza, però, aumentare vertiginosamente il prezzo dello smartphone. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera anteriore da 20 megapixel. Lo smartphone è dotato anche del motore di elaborazione delle immagini di Xiaomi potenziato con l’intelligenza artificiale. Il risultato finale sono scatti e video di qualità professionale.

Il merito è anche dell’ottima scheda tecnica a supporto. A partire dal processore Snapdragon 7s Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Eccellente anche lo schermo. Xiaomi ha optato per un display AMOLED CrystalRes con risoluzione 1.5K, superiore anche al FullHD. Refresh fino a 120 Hz che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni e luminosità che tocca un picco di 3000nit. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi e li protegge dalle fastidiose luci blu.

Batteria da ben 5110mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. C’è anche il supporto alla iper-ricarica da 120 W: impiega solo poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Per chiudere, a bordo dello smartphone trovi anche strumenti AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni e Gemini AI di Google come assistente vocale. Un telefono super intelligente sempre pronto a supportarti.

