Xiaomi, prezzo crollato su Amazon per lo smartphone ultratop: sconto esagerato

Da oggi lo Xiaomi 14T Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 45% e risparmi più di 400 euro. Offerta lampo da non farsi scappare: scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’ultimo weekend di giugno si apre con il botto. Su Amazon trovi tante offerte interessanti in risposta a promo presenti su altri siti web, tutto a vantaggio di noi utenti. E non stiamo esagerando, per capirlo basta vedere l’offerta disponibile su Amazon per lo Xiaomi 14T Pro. Lo smartphone super top del colosso cinese, infatti, è una delle migliori promo che trovi oggi per uno smartphone in tutto il web. Grazie allo sconto del 45% lo paghi quasi la metà e risparmi più di 400 euro. Non finisce qui: lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. E per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche lo Xiaomi 14T "normale" con uno sconto del 50% e lo paghi praticamente la metà.

Lo Xiaomi 14T Pro è probabilmente uno dei migliori telefoni che trovi sotto la soglia dei 500 euro. La scheda tecnica è di livello superiore e lo avvicina agli smartphone premium, anche grazie a un comparto fotografico da vero cameraphone. Nella parte posteriore, infatti, trovi una tripla fotocamera realizzata da Leica che assicura scatti e video professionali in qualsiasi condizione di luce. Le prestazioni sono esagerate la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Trovare di meglio oggi è veramente complicato. Non farti scappare questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi 14T Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Due offerte da cogliere al volo. Partiamo dallo Xiaomi 14T Pro. Da oggi trovi lo smartphone premium del colosso cinese a un prezzo di 491,69 euro, con uno sconto esagerato del 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per abbattere il prezzo puoi utilizzare anche il servizio Recommerce di Amazon: il sito di e-commerce valuta il tuo vecchio telefono e ottieni il valore di permuta stimato direttamente sul tuo conto corrente. Disponibilità immediata e ti consigliamo di approfittarne subito: l’offerta potrebbe terminare a breve.

Xiaomi 14T Pro

Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è quest’altra ottima promo esclusiva di Amazon. Lo Xiaomi 14T "normale" è disponibile in offerta a un prezzo di 327,02 euro con uno sconto del 50%. Lo paghi praticamente la metà e risparmi più di 320 euro. In questo caso puoi sfruttare anche il pagamento in 5 rate ad a 65,41 euro al mese offerte direttamente dal sito di e-commerce. Disponibilità immediata e consegna che avviene nel giro di un paio di giorni.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro: le caratteristiche tecniche

Il meglio che può offrire il mercato a meno di 500 euro. Grazie alla promo di oggi il rapporto qualità-prezzo dello Xiaomi 14T Pro è davvero eccezionale. E per capirlo basta analizzare la scheda tecnica e tutto quello che ha da offrire il dispositivo.

Partendo dall’elemento su cui Xiaomi ha investito maggiormente: il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, trovi una tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Leica. Il produttore di ottiche tedesco ha lavorato sia sullo sviluppo dei sensori, sia sull’ottimizzazione software. E il risultato finale è unico, da vero cameraphone. Il sistema fotografico si compone di un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo sempre da 50 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Oltre a tutto questo, hai l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale per migliorare la qualità di ogni singolo scatto.

Gli altri componenti tecnici non sono da meno. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità massima tocca un picco di 4000 nit. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9300+ con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Non manca una super batteria da 5000mAh con supporto alla iper ricarica fino a 120 W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Supporta anche la ricarica wireless fino a 50 W. Per chiudere, hai a disposizione anche strumenti AI avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Come ad esempio l’interprete in tempo reale, oppure la funzione AI Recorder che riassume intere note vocali o riunioni in pochissimo tempo. Il tutto disponibile gratuitamente.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T