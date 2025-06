Xiaomi, lo smartphone ultratop al minimo storico: sconto esagerato

Lo Xiaomi 14T è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi ben 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Su Amazon è tempo di grandi offerte per gli smartphone top di gamma. Da oggi, infatti, trovi lo Xiaomi 14T, uno degli ultimi telefoni lanciati sul mercato dal colosso cinese, in promo con uno sconto esclusivo riservato da Amazon ai propri clienti. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi ben 250 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica per acquistare un telefono top di gamma a un prezzo mai visto prima.

Lo Xiaomi 14T rientra a tutti gli effetti nella fascia alta del mercato. E non potrebbe essere altrimenti. Il merito è delle componenti scelte da Xiaomi, a partire dal comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica e che dota lo smartphone di tre sensori di livello professionale. Il resto della scheda tecnica non è da meno: a partire dal display super fluido fino ad arrivare alla batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida. E la ciliegina sulla torta è il potente processore MediaTek.

Xiaomi 14T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale e mai visto prima. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi 14T a un prezzo di 399 euro, con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone top è il minimo storico e approfitti di una promo esclusiva di Amazon che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un affare così non bisogna farselo sfuggire per nessun motivo.

Xiaomi 14T: le caratteristiche tecniche

Difficile trovare dei punti deboli a uno smartphone che in questa fascia di prezzo ha pochi rivali. Lo Xiaomi 14T è il chiaro esempio di come dovrebbe essere un telefono top a un prezzo accessibile a molti. Per capirlo vediamo la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che cattura subito l’attenzione: il comparto fotografico. Lo Xiaomi 14T è un vero cameraphone e il merito è dei sensori realizzati e ottimizzati da Leica, colosso nel settore delle ottiche. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, teleobiettivo Leica da 50 millimetri sempre da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Un sistema fotografico versatile e funzionale che si completa con la fotocamera frontale da 32 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere anche gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Xiaomi e che ti permettono di rendere un capolavoro ogni tuo scatto o video.

Passando al display, il livello non si abbassa. Trovi uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche molto scorrevole nella vita di tutti i giorni. Ottime le prestazioni assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Per chiudere, lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W: per avere il 100% di autonomia impiega poco più di 30 minuti.

