Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone low cost: costa pochissimo

Chi l’ha detto che l’acquisto di uno smartphone entry level presuppone rinunce e compromessi? Diversi dispositivi low cost, infatti, garantiscono prestazioni adeguate alle esigenze di un’ampissima fetta di utenti.

Lo Xiaomi Redmi 9C ne è un esempio lampante. Lo smartphone entry level del produttore cinese ha tutto quello di cui hai bisogno per utilizzarlo nella tua quotidianità. Nonostante un prezzo decisamente basso, ha potenza di calcolo a sufficienza per gestire più app contemporaneamente; un comparto fotografico discreto e una batteria dall’autonomia prolungata. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un best buy nella categoria degli smartphone economici. Acquistandolo oggi, infatti, lo paghi pochissimo: una cifra irrisoria per un dispositivo di buona qualità.

Xiaomi Redmi 9C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un display immersivo da 6,53 pollici, lo Xiaomi Redmi 9C è uno smartphone entry level tutto-fare adatto a una ampia fascia di pubblico. Basta infatti scorrere le caratteristiche tecniche per scoprire che ci si trova di fronte a un dispositivo funzionale e versatile. Il SoC MTK Helio G35 e i 3 gigabyte di RAM garantiscono ottime prestazioni: il multitasking non sarà un problema, così come l’esecuzione di app più "pesanti". E grazie alla tecnologia di gioco HyperEngine l’esperienza di gioco sarà più fluida e reattiva che mai.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da tre sensori (sensore principale da 13 megapixel abbinato a un obiettivo con apertura f/2.2) che, grazie all’impiego di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, sono in grado di garantire ottimi scatti sia di giorno sia di notte, quando le condizioni di luce non sempre sono ideali. La fotocamera frontale da 5 megapixel è perfetta per selfie e videochiamate di lavoro.

Non mancano, ovviamente, i vari sensori di movimento e di geolocalizzazione, mentre la connettività 4G consente di navigare ad altissima velocità anche quando non si è connessi al Wi-Fi di casa. La batteria da 5.000 mAh, infine, consente di arrivare a fine giornata con carica residua anche nelle giornate di utilizzo più stressante. E nel caso in cui la carica stia per esaurirsi, nessun timore: saranno sufficienti pochi minuti di carica per avere qualche ora di utilizzo supplementare.

Xiaomi, smartphone a prezzo stracciato: non è mai stato così economico

Insomma, se non avete particolari esigenze di utilizzo, il Redmi 9C potrebbe essere lo smartphone che fa al vostro caso. Un dispositivo versatile e caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Grazie allo sconto del 40% lo pagherai pochissimo: costa appena 89,45 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore di ben 60 euro.

